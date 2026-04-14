Fuerte incendio en Gómez Palacio moviliza a cuerpos de emergencia

Gómez Palacio, Durango. –Un voraz incendio cuya columna de humo alcanzo los 10 metros de altura y dejo severos daños al medio ambiente movilizo a los cuerpos de emergencia en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

Bomberos de la ciudad lagunera informaron que el siniestro sobrevino en el ejido Manila, en la empresa Carrocería Gallegos.

Al momento del arribo de los cuerpos de auxilio el fuego presentaba intensidad considerable, por lo que para evitar su propagación y ante el riesgo se actuó de manera inmediata.

Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos trabajaron varias horas para mitigar el fuego y realizar labres de enfriamiento para evitar que se reactivara de nuevo debido a la presencia de materiales peligrosos en el sitio.