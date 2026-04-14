Matan a balazos a dos jovencitas de 14 y 17 años en “punto de consumo”

Dos jovencitas de 14 y 17 años de edad fueron ejecutadas a balazos en la planta alta de un domicilio que era utilizado como punto de reunión para el consumo de alcohol y estupefacientes, en el municipio de Pesquería, en Nuevo León.

De acuerdo con las autoridades, Joana y Ana Sofía, de 14 y 17 años, respectivamente, fueron ejecutadas la madrugada del lunes por un sujeto armado que irrumpió en el lugar y atacó a balazos a los presentes; en los mismos hechos resultó lesionado un joven de 23 años de edad.

Hasta el inmueble localizado en la colonia Lomas de San Martín arribaron elementos de seguridad y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP).

En la escena del lugar se localizaron 10 casquillos percutidos de arma corta. Tras los hechos, autoridades locales iniciaron una carpeta de investigación para dar con los responsables de este crimen.

Mata a niñera con la que mantenía una relación sentimental

Por ABC Noticias

El presunto asesino de Francisca, la mujer de 34 años de edad encontrada sin vida y estrangulada en una vivienda de la colonia Central, en Monterrey, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por un juez.

El imputado, identificado como Neri Alexander “N”, fue capturado el pasado domingo 12 de abril por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en cumplimiento de una orden de aprehensión; ahora enfrenta el delito de feminicidio por la muerte de la mujer localizada sin vida el 1 de abril en un inmueble marcado con el número 350 A de la avenida Rodrigo Gómez.

De acuerdo con la investigación integrada por la Unidad Especializada en Feminicidios, el presunto mantenía una relación sentimental con la víctima y habría aprovechado ese vínculo de confianza para ingresar al domicilio donde ocurrieron los hechos.

Aunque hasta el momento no se ha precisado el motivo de la agresión, las indagatorias apuntan a que dentro de la vivienda el hombre ejerció violencia física y verbal contra la mujer, a quien presuntamente golpeó y mantuvo incomunicada en una de las habitaciones.

Según la carpeta de investigación, posteriormente la sometió por la fuerza y la estranguló hasta asesinarla. El dictamen pericial realizado por el Servicio Médico Forense estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Durante la audiencia de imputación, el agente del Ministerio Público expuso ante el juez los elementos reunidos en la investigación para sostener la presunta participación del hombre en el crimen, solicitando su vinculación a proceso.

Tras analizar los elementos expuestos por la Fiscalía, el juez determinó iniciar proceso penal contra el acusado por feminicidio y le impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá en un penal estatal mientras continúa el procedimiento judicial.

Además, la autoridad judicial estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria dentro del proceso.

jcp