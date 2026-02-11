Roblox admite fallas en verificación de edad

La plataforma de juegos en línea Roblox admitió fallas en la verificación de edad mediante una selfie, la cual implementó para tratar de evitar que jugadores adultos se comuniquen con menores de edad mediante su chat abierto, por lo que, ahora, optó medidas para que los usuarios puedan “corregir errores” y validar de nuevo sus datos.

Como ningún sistema es perfecto, hemos implementado métodos para que los usuarios que hayan cometido un error puedan actualizar su edad (por ejemplo, un padre que haya completado sin darse cuenta el proceso de verificación de edad de su hijo)”, indicó la plataforma mediante un comunicado en su blog oficial.

El pasado 27 de enero, Investigaciones Excélsior dio a conocer lo fácil que es burlar la verificación de edad establecida por Roblox, implementada de manera obligatoria por la plataforma a inicios de año.

Con ayuda de una menor de 14 años, Excélsior validó la edad de uno de los usuarios creados para el reportaje Turbio, el contenido XXX de Roblox, con lo que comprobó que la verificación puede ser fácilmente eludida mediante la suplantación: basta con que un adulto le pida a un menor que se tome la selfie por él, o bien, que un niño le pida a un adulto que valide su edad.

Ejemplo de la verificación de edad mediante selfie implementada por roblox en enero pasado. Especial

Dicha posibilidad abre la puerta a que depredadores sexuales mayores de edad platiquen libremente con niños, niñas y adolescentes, como se ha visto en casos en todo el mundo.

Investigaciones Excélsior también pudo acceder, a juegos con contenido sexual, usando cuentas creadas como menores de edad.

Respecto a esta problemática, Roblox reporta que, hasta el momento, 45% de sus 144 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo (al 31 de enero pasado) ya han completado una verificación de edad mediante la Estimación Facial de la Edad o la verificación de identidad.

Esta rápida respuesta refuerza nuestra decisión de ir más allá del estándar de la industria de la autodeclaración de edad para fomentar una comunicación más respetuosa y adaptada a la edad”, asevera.

No obstante, ante críticas a su verificación e inclusive tutoriales en redes como TikTik donde se muestra cómo evadir la medida de seguridad, Roblox admite que sigue “optimizando nuestro sistema de emparejamiento para ayudar a los usuarios a encontrar con quiénes pueden jugar y chatear. Esto también ayuda a mantener el chat, el núcleo social de la experiencia, de alta calidad y apropiado para cada edad”.

Además, informa que los usuarios mayores de 18 años podrán restablecer la configuración de su cuenta, de manera única, para volver a realizar la verificación de edad, mientras que los padres también tendrán la oportunidad de corregir la edad de sus hijos mediante el control parental.

¿COMBATE A IMPOSTORES?

En su escrito, Roblox deja ver que existen mayores de edad que sí han validado cuentas como si fueran menores de edad, algo que, en su momento, evidenció Investigaciones Excélsior, por lo que dará seguimiento a los usuarios para determinar si su edad corresponde a la validada.

Tras bambalinas, evaluamos continuamente el comportamiento del usuario, aprovechando múltiples señales para determinar si alguien es significativamente mayor o menor de lo que indica su perfil”, señala la plataforma.

Por ejemplo, el sistema podría detectar que un usuario que se autodeclaró o verificó su edad como niño pequeño tiene un patrón de juego a lo largo del tiempo que indica que en realidad podría ser un adolescente o un adulto. Si el sistema detecta este tipo de discrepancia, el usuario verá un mensaje solicitando que complete una verificación de edad adicional”, asegura, sin dar detalles de cuántos usuarios ha detectado en este supuesto ni si ha dado de baja cuentas por ello.

GRUPOS DE EDAD

En su blog oficial, Roblox informó, por primera vez, sobre los grupos de edad conformados tras la implementación de la verificación de edad.

De acuerdo con información de la plataforma, 35% de sus usuarios diarios activos son menores de 13 años; 38% tienen entre 13 y 17 años, y 27% tienen 18 años o más.

Estas cifras pueden variar a medida que más usuarios verifiquen su edad. Estas cohortes nos brindan una base para innovar y expandir la plataforma, permitiéndonos ofrecer experiencias personalizadas y de alta utilidad para cada grupo de edad”, destaca.

Finalmente, indica que, “como con cualquier cambio significativo, los usuarios tardarán un tiempo en adaptarse a nuestro nuevo requisito de verificación de edad”.

Sin embargo, ratifica su compromiso con conectar a miles de millones de personas de todas las edades “con optimismo y respeto”.