Roblox, el epicentro de los depredadores

Sextorsión, exposición a pornografía y manipulación son cosa de todos los días en Roblox, una plataforma que se ha convertido en el epicentro de los depredadores, un espacio abierto en donde los ciberpederastas buscan a sus próximas víctimas.

Esto, a pesar de los recientes intentos de la plataforma por impedir la comunicación entre niños y adultos dentro de sus juegos, medidas implementadas a raíz de escándalos en todo el mundo por casos de abuso sexual, secuestro e incluso homicidio ligados a Roblox.

Consultados por Investigaciones Excélsior, víctimas y especialistas revelan cómo los depredadores operan detrás de los característicos avatares de cuerpo cuadrado, aprovechando las brechas de seguridad en la plataforma.

La aplicación de Roblox en la pantalla de un teléfono móvil, una de las plataformas de videojuegos más utilizadas por niñas, niños y adolescentes. Excélsior

Fallas de origen

Donde los niños juegan, el depredador caza. Siempre que veas un grupo de niños o un lugar donde los niños puedan ir a jugar, va a haber un depredador, ya sea de manera física o de manera digital”, explica el experto en ciberseguridad Salvador Valadés.

Salvador Valadés, experto en ciberseguridad, advierte sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en plataformas de videojuegos en línea. Imagen Televisión

Es el caso de Roblox, que aunque presume haberse convertido “en el destino de gente de todas las edades para conectarse, aprender y jugar”, permite la creación de cuentas con apenas tres requisitos: dar un nombre, una fecha de nacimiento y definir una contraseña. Elegir el género del usuario es opcional.

Para crear un usuario no te pide un correo electrónico, solamente te pide una fecha de nacimiento y ya lo tienes, a diferencia de otros videojuegos donde te piden un correo electrónico y se te manda un mensaje para validar que eres una persona. Roblox no te lo da”, detalla.

Creación de una cuenta en Roblox. Especial

Durante la entrevista con Investigaciones Excélsior, el especialista creó, en cuestión de segundos, una cuenta como si se tratara de una niña de cinco años.

¿Por qué Roblox me deja hacer una cuenta como alguien de cinco años?... Por eso es que Roblox ahorita es el epicentro de los depredadores, porque es muy fácil entrar y es muy fácil engañar a la gente”, asevera.

Aily, una niña de nueve años usuaria de Roblox, también ha notado este riesgo. “Es que cuando te pide crear una cuenta, te pide tu fecha de nacimiento e información tuya, pero hay gente que pone cosas que no son reales, pone una edad falsa”, señala.

Aily, una niña de nueve años usuaria de Roblox, habló con Investigaciones Excélsior sobre los riesgos de relacionarse con personas desconocidas en la plataforma. Excélsior

Ella es parte de los 151.5 millones de usuarios diarios activos que reportó la plataforma en el tercer trimestre de 2025, de los cuales 44%, esto es 49.8 millones, tiene menos de 13 años.

Los papás, ¿qué hacen? Le ponen el control parental, algo muy sencillo, ‘yo voy a proteger a mi hijo y le voy a poner el control parental’. El control parental te quita el chat privado, te hace que la gente mayor de edad no se te acerque porque tu hijo tiene ocho o nueve años. Pero ¿qué crees? Está una persona de 36 años haciéndose pasar por una niña de 12 años. Ahí ya se elimina un control parental. Hay chats públicos, ésos no los puede quitar el control parental”, alerta Salvador Valadés.

Roblox reportó 151.5 millones de usuarios diarios activos en el tercer trimestre de 2025, de los cuales 44% tiene menos de 13 años. Especial

Ante esto, y tras una oleada de reclamos de padres y gobiernos por casos como el de una niña de 10 años de California, Estados Unidos, que fue secuestrada y abusada sexualmente por un hombre que conoció en Roblox, la plataforma comenzó a exigir, al cierre de 2025, tomarse una selfie para verificar la edad del usuario. Sin embargo, se trata de un requisito que sólo aplica para el uso del chat, mismo que cualquier interesado en burlar la seguridad de la plataforma podría solventar, como comprobó Investigaciones Excélsior.

Así, los depredadores se siguen acercando a sus víctimas, con un simple hola y a veces un regalo virtual en forma de Robux, la moneda de la plataforma. Y es que no hablar con desconocidos es una regla básica de seguridad que los papás enseñan a sus hijos. Pero esta regla, invariablemente, se rompe en Roblox.

La regla de no hablar con desconocidos invariablemente se rompe en Roblox. Especial

“Me empezó a pedir fotos íntimas”

Todo empezó a través de un juego en el cual, pues tenía acceso a personas de cualquier edad, de cualquier lugar…”, relata a Investigaciones Excélsior Sara, una joven de 19 años, quien a la edad de 13 años fue víctima de sextorsión, y quien solicitó que se protegiera su identidad.

"En el mismo juego como que te emparejan con un grupo de personas para que se completen… de ahí es tener el micrófono abierto para tú poder hablar con ellos y darles indicaciones de qué van a hacer”, cuenta.

En el juego, Sara conoció a un “joven” que le comenzó a hablar y al que, con el paso de los días, agregó como contacto y le dio su número telefónico. Y es que, de Roblox, los depredadores migran a sus víctimas a mensajerías como WhatsApp, Telegram o Snapchat. Ésta última es de sus aplicaciones preferidas, pues automáticamente se borra el rastro.

Yo lo vi muy normal, porque es muy normal en el juego que te pidan tu número para meterte a grupos en donde se comunican para ver a qué hora pueden jugar y todos jugar juntos”, justifica Sara.

Sin embargo, pasaron de hablar sobre el juego a platicar sobre la vida privada de cada uno o de sus metas personales. Fue cuando él comenzó a pedirle fotos para “conocerla”.

Sara, víctima de sextorsión vinculada a Roblox, cuya identidad fue resguardada, narró a Investigaciones Excélsior cómo fue la situación que vivió con un hombre mayor. Excélsior

Me empezó a decir que me quería ver y que me quería conocer, pero que él vivía en otro estado, entonces era de: ‘Ay, pues pásame fotos para ver quién eres’. Entonces ya yo le pasaba fotos o él me pasaba fotos supuestamente de él. Y hubo un tiempo donde él me propuso ser novios. Entonces, yo, en la mentalidad que tenía, pensé: ‘Pues ya ahí estoy con él, me la paso muy bien con él, y pues es un chico muy guapo’, por las fotos que me enseñaba”.

Llevada por este razonamiento, Sara aceptó ser novia de este sujeto, quien en todo momento mintió sobre su edad y empleó fotografías para simular ser otra persona.

Eso fue lo que estalló todo, porque después de ahí fue que empezó a pedirme fotos más íntimas. Entonces, yo decía que no, pero él empezaba con sus comentarios de: ‘Es que si me quisieras, solamente lo harías’, ‘es que yo creo que no me quieres’. O directamente hubo un tiempo donde me empezó a decir: ‘¿Sabes qué? Pues se las voy a pedir a otra muchacha que sí me las manda', y me enseñaba fotos de otras muchachas que sí le mandaban fotos”, cuenta la joven.

El temor al abandono por parte de un novio que sólo conocía de manera virtual llevó a Sara a ceder. “A la hora que lo hice, la verdad es que sí me enojé mucho con él, pero pues no se lo decía, porque el miedo más grande que tenía era que me dejara”, afirma.

Esta posibilidad de comunicación entre usuarios de diferentes edades dentro de Roblox ha propiciado casos de grooming o manipulación infantil, que derivan en acoso, abuso sexual o sextorsión.

En la práctica del grooming, un adulto emplea engaños o tácticas psicológicas para ganarse la confianza de una menor de edad o persona vulnerable, con el fin de abusar de ésta o explotarla sexualmente.

intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e intimidad”, advierte Save the Children. Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Éste, y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e intimidad”,

Los usuarios de Roblox pueden interacturar fácilmente con desconocidos, lo que expertos aseguran abre la puerta a contactos con ciberpederastas. Especial

Fue lo que vivió Sara, quien llegó a enamorarse de su depredador y a enviarle fotos cada vez más íntimas.

La primera vez que lo hice me sentí muy mal, pero pues él me decía: ‘Así, está muy bien’, ‘te amo’ y cosas así, lo que me hizo sentir menos mal con lo que había hecho, pero me seguía sintiendo mal conmigo”.

Y de forma cada vez más recurrente, su presunto novio le pedía fotos, las cuales iban escalando de tono.

Entonces, llegó un punto donde él me pidió una foto así sin ropa y yo le digo: ‘¿Sabes qué?, ¡no! Y me dice: ‘Ah, pues si no lo haces, yo voy a subir las fotos que tengo ahorita’, lo que me hace caer en un estado peor de lo que ya me sentía conmigo. Entonces, es el miedo constante”, relata Sara.

Ésta práctica es conocida como sextorsión, muy común en México, segundo lugar mundial en trata y pornografía infantil, según la organización Tejiendo Redes Infancia, y que es consecuencia del proceso inicial de grooming.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la finalidad de la sextorsión no es sólo que los menores sigan enviando fotos o videos íntimos, también es empleada para conseguir dinero a cambio de no difundirlos y, en menor escala, para dañar la imagen del menor o que éste no termine la relación.

De enero de 2023 a marzo de 2025, la organización reportó 534 casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de sextorsión. Sin embargo, hay una gran cifra negra detrás, casos que no llegan a las estadísticas.

Ayudada por sus amigos, quienes realizaron una investigación tras detectar inconsistencias en llamadas telefónicas, Sara se dio cuenta que su novio no era quien decía ser, sino un hombre de alrededor de 23 años que, al final, sí difundió sus fotografías.

Tiempo después, sus padres se enteraron de la situación y, en medio de la alarma, hablaron con ella.

Yo me puse a llorar, y mis papás se dieron cuenta que yo había entrado en un momento en donde creía que el amor o el afecto que las otras personas tendrían que darme dependía de mi cuerpo”, narra.

Bloquear a su agresor, sumado al apoyo de su familia, la comunicación con sus papás y el distanciamiento de Roblox fueron las medidas con las que Sara logró dejar atrás esta situación.

Mercedes Llamas, criminóloga y cofundadora de Restart, una clínica especializada en salud mental digital, resume así esta problemática:

La criminóloga Mercedes Llamas alerta sobre la presencia de depredadores en plataformas como Roblox. Imagen Televisión

¿Tú dejarías a tu hija, a tu hijo, hablando en un parque con 40 adultos alrededor y tu hija en medio?… Pues si tu hija está jugando videojuegos sin un control parental adecuado y con conexión a internet y con chat, tu hija no está en ese parque, tu hija está en un mundo de ciberpederastas que están buscando a tu hija, porque tu hija es un producto, al final, para ellos”.

De la pantalla a la realidad

Algunas personas mandan fotos privadas, o de su cuerpo. Tengo una amiga que ella usa Snapchat y una vez le llegó una solicitud de alguien para hablar y por accidente la aceptó... Y él, esa persona, le mandó su parte privada y le dijo, ‘Ahora mándame la tuya’…”, relata Aily, quien a sus escasos nueve años es consciente de los peligros de Roblox y de mudarse a mensajerías privadas como Snapchat.

Aily juega Roblox desde un teléfono móvil, una práctica cotidiana que especialistas advierten puede implicar riesgos cuando existe interacción con desconocidos. Excélsior

Aconsejada por sus papás, quienes le han hablado de cómo cuidar su integridad dentro de los juegos, ella también advierte sobre los riesgos de relacionarse con personas desconocidas dentro de las plataformas.

Pues creo que todas mis amigas que tengo agregadas tienen gente que no conocen agregada… (hay riesgo de) que empieces a hacer una amistad con esa persona y luego te pida que se vean en un lugar y tú le digas que sí, y luego se ven en un lugar donde no hay personas… te podrían decir que te ven en alguna parte de la ciudad y es un señor de mayor edad… te pueden amenazar dentro de Roblox… también te pueden matar”, enumera.

Y es que la sextorsión no es el único riesgo de la plataforma. A ésta se suman exposición a pornografía infantil (material de abuso infantil) e incluso coptación por parte del crimen organizado.

Así lo explica la criminóloga Mercedes Llamas, quien decidió abrir su clínica de ayuda especializada tocada por estos casos.

Hemos recibido muchísimos casos de niños, niñas y adolescentes que el primer contacto con sus abusadores inició en un videojuego”, afirma en entrevista.

“Uno de los casos que nos hizo decidir abrir este centro fue el de un niño que al final se convirtió en sicario y que su primer contacto con la delincuencia organizada había sido a través de videojuegos.

Este niño empieza a jugar a Free Fire y Roblox… lo contactan y le dicen: ‘Oye, ¿quieres hacer esto en la vida real?’ Tenemos que pensar en un niño de nueve años. Él ni siquiera ubica eso y aparte le van a pagar por hacer eso. Entonces él dice que sí y después relata que con ese dinero le iba a comprar la lavadora a su mamá, que tanto necesitaba”, narra Llamas.

Sobre este tema, Salvador Valadés, experto en ciberseguridad, explica que, en la era digital, los riesgos se han multiplicado.

Antes teníamos una casa donde teníamos una puerta y cuatro ventanas. Entonces, ésas eran las cinco posibilidades en que alguien pudiera entrar a nuestra casa y robarnos. Hoy en día, en el medio digital, tenemos una casa con cinco puertas y 35 ventanas (digitales). Es decir, la manera en que entren a nuestra casa, a nuestra vida digital, incrementó. Los riesgos se incrementaron”, ejemplifica.

Crea un Jardín es uno de los juegos más populares dentro de Roblox. Especial

Ante un problema que, asegura, no es nuevo, llama a las familias a no limitarse a un control parental, sino a realmente involucrarse en la vida digital de sus hijos y establecer conexiones, de manera que el uso de la tecnología no sea un premio.

Finalmente, llama a los gobiernos a considerar seriamente “banear” a Roblox, es decir prohibirlo, en tanto no asegure la integridad de sus usuarios menores de edad, como han hecho, los gobiernos de Irak, Rusia y, de forma parcial, el Ministerio de Educación de Buenos Aires, Argentina, que bloqueó el acceso a la plataforma desde redes escolares.

Focos rojos

Su hijo se conecta a horas inusuales (madrugada) o se esconde en el baño o su cuarto para jugar.

El niño o niña presenta cambios bruscos de humor, irritabilidad extrema al dejar el juego o aislamiento social.

En la cuenta aparecen de repente muchos objetos nuevos o dinero en el juego (Robux) sin que se los haya comprado.

Su hijo tiene miedo o ansiedad cuando alguien intenta revisar su dispositivo.

Recomendaciones para padres

Conozca los juegos favoritos y con quién interactúa su hijo.

Hable con sus hijos sobre los peligros reales de la plataforma, la curiosidad suele vencer a las restricciones si no hay una explicación clara de por qué existen.

Desactive el chat con desconocidos y la cámara mientras juegan.

Nunca permita que su hijo migre la conversación a otras redes como Snapchat, Discord o WhatsApp.

Utilice aplicaciones de control parental externas como Kids Guard Pro para monitorear horarios y aplicaciones instaladas.

Recomendaciones para niñas y niños

No hables con extraños: Aunque te regalen objetos o te digan cosas bonitas, recuerda que en internet las personas pueden no ser quienes dicen ser.

Sin secretos: Si alguien te pide hacer algo que te hace sentir incómodo o te pide "guardar un secreto", cuéntaselo de inmediato a tus papás.

Protege tu imagen: Tu cuerpo y tu cara son información privada. Nunca mandes fotos o videos de ti a nadie, ni siquiera si te prometen muchos Robux.

Respeta las reglas: Si tus papás te ponen límites de tiempo o de chat, es para protegerte de personas que buscan hacerte daño.

