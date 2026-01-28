“Turbio”, el contenido XXX de Roblox

Investigaciones Excélsior

“Turbio”, “random”, “gogogo”, “detonar”… Éstas son las palabras más usadas para buscar contenido sexual explícito en Roblox, que se ha convertido en una plataforma no apta para menores de edad.

Se trata de material altamente sexualizado al que se accede desde enlaces externos que usuarios o los mismos creadores comparten en redes sociales y que, de acuerdo con especialistas, promueve la hipersexualización de los menores de edad y la búsqueda de actividad sexual “en la vida real”.

Te abordan en cualquier juego… sí llegaban a decirme que querían probar tipos de juegos, pues, más explícitos o más sexuales, en donde literalmente se veían escenas sexuales”, explica a Investigaciones Excélsior Sara, una víctima de sextorsión, a quien contactos en Roblox invitaron en repetidas ocasiones a este tipo de "experiencias", como son conocidos los juegos dentro de la plataforma.

Sara, víctima de sextorsión, narra a Investigaciones Excélsior cómo la invitaban a "detonar" en juegos sexuales de Roblox, conocidos como "condominio". Imagen Televisión

Para entrar a este submundo no hace falta ser un hacker, sólo basta saber qué buscar. Los filtros de Roblox bloquean los términos lascivos, pero los creadores y usuarios de contenido sexual han desarrollado un lenguaje de "camuflaje" que los padres de familia rara vez asocian con el peligro.

Obviamente, si ponen los juegos así, tal cual, se los quitan o se los tumban. Entonces hay ciertas palabras que se deben buscar para encontrar estos juegos y ciertos pasos que hay que seguir para encontrarlos.

Ahananel Guzmán, estudiante de ciberseguridad, explica cómo ciertos términos y búsquedas en redes sociales facilitan el acceso a juegos “turbios” dentro de Roblox. Imagen Televisión

Las palabras clave que yo he notado son ‘turbio’, ‘detonar’, ‘raros’, ‘random’… porque son las palabras que utilizas a la hora de meterte en plataformas como TikTok, buscar estos juegos turbios de Roblox y, literal, sale una lista larga, incluso instrucciones con videos de cómo entrar a estos juegos”, explica Ahananel Guzmán, estudiante de ciberseguridad, quien realizó una investigación sobre el tema y actualmente desarrolla una aplicación que permita a los padres hacer frente a estos riesgos en juegos online.

Captura de un video en TikTok que muestra un tutorial donde se explica cómo unirse a un juego "turbio" dentro de Roblox. Especial

Creatividad vs. regulación

Uno de los ejes sobre el que está construido Roblox es la libre creación de experiencias, de forma gratuita, dentro de la plataforma.

Roblox permite crear contenido de forma gratuita y accesible, y nos actualizamos constantemente para aumentar las oportunidades de monetización de nuestros creadores", señala la plataforma en su sitio web

Interfaz de Roblox Studio, la herramienta que permite a cualquier usuario crear y publicar juegos dentro de la plataforma. Especial

Salvador Valadés, experto en ciberseguridad, explica esta característica de la plataforma. “Roblox es una serie de servidores independientes, donde yo puedo llegar y crear un videojuego de la nada. Esto me genera dinero, porque yo puedo vender el acceso a ese videojuego… porque, al final de cuentas, es una plataforma que genera mucho dinero, es un negocio”.

Sin embargo, esta posibilidad se convierte en una espada de doble filo, puesto que abre la puerta a contenidos sexuales que escapan de las regulaciones.

Cualquier usuario puede crear un subjuego en Roblox. Entonces, yo puedo crear un juego de creatividad. Y, de hecho, los papás dicen: ‘Qué maravilla Roblox, porque hace que mi hijo sea creativo’. Claro, están pensando en cómo piensa su hijo, pero no están pensando en cómo piensan los ciberpederastas que están utilizando esos juegos para llegar a los niños”, asegura Mercedes Llamas, criminóloga y cofundadora de Restart , una clínica especializada en salud mental digital.

Captura de un juego "condominio" dentro de Roblox, con avatares desnudos y animaciones explícitas, contenido difundido pese a las normas de la plataforma. Especial

Dentro del mismo Roblox hay muchos juegos sexuales y entonces, ¿qué sucede? Los niños empiezan a hipersexualizarse”, señala la experta, quien advierte que esta exposición temprana no sólo altera la percepción de la sexualidad en los menores, sino que los encuentros digitales, en gran medida, tienen un propósito de abuso y explotación.

Los más populares son los juegos “condominio” o “condo”, generalmente alojados en servidores privados. En ellos, los avatares se transforman de forma hipersexualizada, aparecen desnudos y tiene habilitados movimientos para simular diferentes posiciones durante las relaciones sexuales. En el chat público de estas experiencias se pueden leer mensajes como “¿cuántos años tienes?”, “¿vamos a Telegram?” o “a ver si podemos hacer esto en persona”.

Conversación dentro de un juego de Roblox en la que un avatar sugiere llevar la interacción virtual al plano personal, una práctica asociada a riesgos de abuso sexual. Especial

En algunos casos, y para burlar la seguridad de Roblox, el usuario ingresa a un juego que parece inofensivo y, tras permanecer unos minutos en éste, presionar un botón, pasar una puerta o tomar un elevador, se redirige automáticamente a una experiencia totalmente diferente a la fachada, algunas con aspectos de condominio, otras con decenas de camas en hilera donde los avatares de los usuarios mantienen relaciones.

Y el acceso a este tipo de contenidos está a una simple búsqueda en redes sociales, pues los enlaces para acceder se comparten en apps como Telegram, Discord o TikTok, como constató Investigaciones Excélsior.

Pantalla de invitación a un servidor de Discord donde se comparten ligas y contraseñas para acceder a juegos de Roblox con contenido para adultos. Especial

Para este reportaje, creamos una cuenta en Roblox como si fuera una niña de 13 años con nombre de usuario Rommy20265 y, en TikTok, hicimos una búsqueda de “juegos turbios en Roblox”, con lo que fácilmente obtuvimos una clave para acceder a una experiencia con contenido para mayores de edad.

Investigaciones Excélsior creó una cuenta como si se tratara de una menor de edad, con la cual pudimos acceder a experiencias sexuales en Roblox. Especial

La ilusión de la seguridad

Ante crecientes críticas por falta de mecanismos de seguridad para garantizar la integridad de sus usuarios menores de edad, Roblox ha implementado tomarse una selfie como medida de verificación de edad y, sólo así, permitir el uso de chat, lo que, en teoría, hará que sólo usuarios del mismo grupo de edad platiquen entre sí. Sin embargo, Investigaciones Excélsior comprobó que estos candados, en la práctica, pueden abrirse fácilmente.

Con ayuda de una menor de 14 años, este equipo verificó la edad de uno de los usuarios creados para este reportaje, con lo que comprobamos que esta medida de seguridad puede ser fácilmente eludida mediante la suplantación: basta con que un adulto le pida a un menor que se tome la selfie por él, o bien, que un niño le pida a un adulto que valide su edad.

Investigaciones Excélsior pidió a una niña de 14 años que verificara la edad de una de las cuentas creadas en Roblox para este reportaje, con lo que se constató lo fácil que es burlar esta medida. Imagen Televisión

Además, la forma de crear una cuenta, con apenas tres requisitos —dar un nombre, una fecha de nacimiento y definir una contraseña—, hace que cambiar de edad en Roblox sea tan sencillo como cerrar un cuenta y abrir otra, con lo que cualquier niño o adulto puede acceder a juegos sexuales y chatear en ellos. Y si la plataforma cierra una de estas experiencias, rápidamente pueden surgir 10 más.

El equipo de Investigaciones Excélsior intentó contactar a la plataforma para que aportara su visión sobre este tema, sin embargo, la respuesta fue un correo electrónico del Soporte de Roblox en el que se explica la implementación del nuevo estándar de seguridad “que exige que todos los usuarios completen una verificación de edad (a través de la estimación de edad facial o la verificación de identidad) para acceder a las funciones de chat”.

Esto nos permite hacer cumplir los límites de chat basados en la edad, de modo que la comunicación ocurra principalmente entre usuarios de grupos de edad similares para crear un entorno más seguro y limitar la interacción entre menores y adultos”, señala la respuesta.

Adiós a la "niñera" digital

Ante esta situación en la que los riesgos en Roblox van más allá de los controles parentales, los expertos hacen énfasis en, más allá del contenido de los videojuegos, la importancia del monitoreo de los padres sobre las actividades digitales de los hijos y, en especial, la comunicación con ellos.

Maite Llamas, psicóloga consultada para esta investigación, enfatiza la importancia de conocer a profundidad lo que el niño consume de manera digital. “Es muy importante saber qué está jugando tu hijo… es súper importante que sepas qué ve, qué escucha y qué está jugando. Entonces sí, hay que estar muy al pendiente de lo que juega tu hijo. Tienes que entrar y jugarlo”, resalta.

Maite Llamas, psicóloga, durante una entrevista para hablar sobre los riesgos que enfrentan menores de edad en plataformas y videojuegos en línea. Imagen Televisión

No nada más sirve restringir, ya que los niños siguen teniendo curiosidad… entonces sí hay que tener ciertas restricciones, pero no nada más prohibirles, sino también enseñarles”, considera Ahananel Guzmán, que desarrolla KidsZone, una aplicación diseñada para, con juegos y videos, instruir a los menores sobre los peligros digitales.

Por su parte, el experto en ciberseguridad Salvador Valadés llama a dejar atrás el empleo de dispositivos como una “niñera” para los hijos. “Tenemos que eliminar esa situación donde vamos al restaurante y lo primero que hacemos es darle una tablet a los hijos. No, cambia esos hábitos. Tú, como padre de familia, cámbiate... Y otra cosa importante como padre de familia es que tienes que educarte en la cibercultura”.

Salvador Valadés, especialista en ciberseguridad, advierte sobre los riesgos que enfrentan menores de edad en plataformas y videojuegos en línea. Imagen Televisión

Y, finalmente, compara la entrega de un dispositivo con la entrega de las llaves de un vehículo. "Cuando tú vas a darle un carro a tu adolescente, le enseñas, te sientas y te subes con él; le dices cuál es el freno, cómo aceleras… en los videojuegos es el mismo caso. Tienes que sentarte con él y jugarlo; baja la aplicación, hazte un usuario tú, ve con quiénes juega, involúcrate al 110% con tu hijo”.

GUÍA PARA PADRES

Juegue con sus hijos: No basta con observar desde lejos; es vital conocer a fondo qué es lo que sus hijos juegan, ven y escuchan.

No basta con observar desde lejos; es vital conocer a fondo qué es lo que sus hijos juegan, ven y escuchan. Involúcrese al 100%: Descargue la aplicación, cree un usuario y observe con quiénes juegan sus hijos.

Enséñeles a "conducir" en internet: Muestre a sus hijos cómo navegar en el mundo digital antes de entregarles un dispositivo.

Muestre a sus hijos cómo navegar en el mundo digital antes de entregarles un dispositivo. Explique en lugar de sólo prohibir: Las restricciones por sí solas no suelen funcionar debido a la curiosidad natural de los niños. Es fundamental instruirlos sobre los peligros para que comprendan los riesgos digitales.

Fomente la confianza: Mantener canales de comunicación abiertos permite que los menores se sientan seguros de contar si alguien intenta abordarlos con interés sexual.

Mantener canales de comunicación abiertos permite que los menores se sientan seguros de contar si alguien intenta abordarlos con interés sexual. Adiós a la "niñera digital": Evite usar tablets o celulares como entretenimiento fácil para los niños.

entretenimiento fácil para los niños. Desconfíe de la verificación automática: Los sistemas de verificación de edad pueden ser eludidos fácilmente mediante suplantación; no confíe plenamente en los "candados" de la plataforma.

