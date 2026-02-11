Se incendia casa de abuelito y no alcanza a salir

Un abuelito perdió la vida tras incendiarse su domicilio en la colonia Estrella, en Monterrey, Nuevo León.

El siniestro se registró al interior de la vivienda ubicada en el cruce de las calles José Salas y Dardanela, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio las primeras horas de este miércoles.

De manera preliminar, trascendió que al interior de la vivienda fue localizada una persona aparentemente calcinada de aproximadamente 65 años de edad; minutos más tarde, el deceso fue confirmado por las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado y paramédicos de la Cruz Roja, quienes trabajaron en el control y sofocación del fuego, así como en labores de enfriamiento para evitar la propagación a domicilios contiguos.

La zona fue acordonada mientras continúan las maniobras y se espera la intervención de peritos y agentes ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes que permitan determinar las causas del incendio.

Además, se espera el arribo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Servicios Periciales y el Semefo, para proceder con las diligencias y levantamiento del ahora occiso.

Incendio en cuartos en renta

La mañana de este miércoles un incendio registrado en un inmueble con cuartos de renta ubicado en el Centro de Monterrey movilizó a los cuerpos de auxilio.

El reporte tuvo lugar en el domicilio marcado con el número 233 de la calle Villagómez, en el primer cuadro de la ciudad.

Fue a 06:18 horas, cuando las unidades atendieron el llamado y se trasladaron hacia el sitio señalado como un edificio de uso habitacional.

A su arribo, el personal confirmó el siniestro y procedió con las maniobras correspondientes para controlar la situación y salvaguardar a los ocupantes.

De acuerdo con la información oficial, nueve personas fueron evacuadas del conjunto habitacional y auxiliadas en el lugar por los rescatistas, descartándose la necesidad de traslado hospitalario o atención médica inmediata.

Elementos de la policía en calles de Nuevo León Foto: Adrián Esparza/ABC Noticias

Fuego en fábrica

Un incendio registrado la tarde del martes en una fábrica ubicada sobre la avenida Raúl Salinas Lozano, en el límite noroeste del municipio de Escobedo, provocó la movilización de corporaciones de auxilio estatales y municipales, quienes continúan trabajando en el lugar para controlar la situación, informó Protección Civil de Nuevo León.

De acuerdo con la corporación, el siniestro se originó alrededor de las 13:06 horas al interior de la empresa KELONG, dedicada a la fabricación de piezas de aluminio y cobre para sistemas de refrigeración.

De manera preliminar, se indicó que el incendio habría iniciado en la segunda planta del inmueble, derivado de trabajos que generaron chispas, las cuales alcanzaron material de cartón, propagándose posteriormente a plástico y a pequeños tanques de helio y nitrógeno, de los cuales dos explotaron.

Como medida preventiva, 65 trabajadores de la empresa fueron desalojados, además de que se procedió al desalojo de todo el personal del parque industrial, lo que representó aproximadamente mil personas. Las autoridades descartaron riesgo de propagación del fuego hacia otras empresas cercanas.

En el sitio se mantiene un operativo coordinado entre Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, Bomberos de Nuevo León, así como personal del CRUM, quienes continúan con las labores de control y mitigación del incendio.

La empresa afectada cuenta con una nave de 55 por 120 metros y un área de estacionamiento de 77 por 128 metros. El gerente de la planta fue identificado como Luis Guerra.

Autoridades y cuerpos de auxilio se mantienen en el sitio realizando labores de mitigación del incendio.

Incendio en una fábrica ubicada sobre la avenida Raúl Salinas Lozano, en el límite noroeste del municipio de Escobedo. Foto: FB Secretaría de Seguridad Ciudadana - General Escobedo

jcp