BYD y OCN refuerzan su apuesta por la electromovilidad

Con el objetivo de acelerar la electromovilidad en el país, BYD celebró el primer aniversario de la alianza con One Car Now, anunciando una ampliación del acuerdo comercial con la adquisición de 3 mil 500 unidades del modelo Dolphin mini para el 2026, adicionales a las 2 mil 800 que actualmente circulan por diferentes partes del territorio nacional.

Esta alianza refuerza una visión de movilidad más sustentable, al destacar los beneficios de la adopción de vehículos eléctricos, como la reducción de emisiones y la incorporación de opciones de transporte basadas en eficiencia, innovación, sostenibilidad y que además, se alineen con los retos actuales de desplazamiento en ciudades clave como Monterrey, Guadalajara, Tijuana y la Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa, representantes de ambas compañías destacaron que la colaboración permitió desarrollar una estrategia financiera enfocada en poder facilitar el acceso a vehículos con esta tecnología, haciendo un énfasis en aquellos conductores que dependen de esquemas de pagos.

A un año del inicio del convenio, el balance ha sido positivo tanto por los resultados operativos, así como por la confianza depositada en la marca automotriz.

Más eficiencia, menos emisiones

El BYD Dolphin Mini ha demostrado ser una opción eficiente para las flotillas de movilidad al generar una reducción significativa en los costos de operación.

En este modelo de negocio participan BYD, One Car Now y Grupo Tech, este último como concesionario y responsable de la comercialización de las unidades, las cuales han tenido una respuesta favorable entre los usuarios mexicanos.

Gabriel Ríos, Head de Venta y Flotillas de BYD México, señaló que la adopción de vehículos de nuevas energías, bajo este esquema, genera beneficios para los conductores y usuarios de plataformas.

Explicó que su uso permite sustituir el consumo de gasolina por carga eléctrica, lo que se traduce en ahorros estimados de entre 40% y 50% en costos operativos, aunado a los planes de financiamiento desarrollados por One Car Now para poder facilitar su incorporación a la operación diaria.

Respecto a términos de logística, las tareas se concentran en dos puertos de importación, ubicados en Lázaro Cárdenas, Michoacán y en Mazatlán, Sinaloa.

En estos sitios los autos se asignan según la región del país donde serán puestos en circulación. La distribución y preparación de las unidades está a cargo de grupo Tech, que cuenta con un equipo especializado conformado por al menos 20 colaboradores, los cuales garantizan que los vehículos estén listos para poder entrar en operación lo más rápido posible.

A nivel global, BYD se posiciona como una de las principales compañías del sector de nuevas energías con un modelo de negocio que se especializa en soluciones eléctricas e híbridas.

La empresa cuenta con más de 100 mil ingenieros dedicados a investigación y desarrollo, lo que ha impulsado la generación constante de patentes, permitiendo que BYD se posicione entre los primeros lugares del mercado mexicano.