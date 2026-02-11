Profepa recibe 11 loros frente blanca decomisados en frontera entre Ciudad Juárez y El Paso

Tras ser asegurados en el Puente Internacional Córdova, en los límites entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), recibió de parte del Gobierno de Estados Unidos un embarque de 11 ejemplares de loros frente blanca (Amazona albifrons), que una persona intentaba trasladar del otro lado de la frontera de manera ilegal.

El pasado 10 de febrero, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EU, informó a las autoridades ambientales de nuestro país de la detención de un ciudadano estadounidense que transportaba a los loros frente blanca, especie "Sujeta a Protección Especial", de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059, escondidos en un vehículo particular.

En un comunicado de prensa, la Profepa dio a conocer que luego de recibir los 11 ejemplares, crías de entre dos y seis semanas de edad, los sometió a una evaluación médica, resultando que cinco presentan problemas respiratorios y digestivos.

Los loros frente blanca son especie "Sujeta a Protección Especial" Foto: Especial

"Actualmente estos ejemplares están siendo atendidos para que, una vez recuperados, se determine su destino final", explicó.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los loros frente blanca presumiblemente provenían de Ciudad Juárez.

"La persona involucrada fue detenida y sometida a investigación", agregó la Profepa.

El artículo 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales de cualquier especie de psitácido cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional.

