Tabasco no puede con la violencia

La violencia generada en el estado de Tabasco, gobernado por Javier May Rodríguez, está sometiendo a la entidad en uno de los momentos más críticos.

Y es que desde hace más de un año, en Tabasco se registran constantes hechos de violencia como homicidios, bloqueos carreteros, quema de vehículos y comercios, así como privaciones de la libertad.

Apenas hace unos días En la localidad de Ayapa, municipio de Jalpa de Méndez, cinco personas fueron asesinadas a balazos la tarde de este domingo, mientras se encontraban a un costado de la carretera Ayapa–Mecoacán, cerca del puente de San Francisco.

Los agresores dispararon de manera directa contra un grupo de hombres que estaban reunidos junto a la carretera, algunos de ellos a bordo de motocicletas, y posteriormente huyeron del sitio.

Lo grave es que Tabasco atraviesa un periodo de seguridad complejo a inicios de 2026, marcado por una notable brecha entre los reportes de reducción estadística y la persistencia de eventos de alto impacto atribuidos a pugnas delictivas.

Pese a los datos oficiales de la administración de Javier May, ciudades como Villahermosa mantienen niveles elevados de percepción de inseguridad entre sus habitantes, y no parece que el gobierno estatal pueda cargar con todo el paquete.