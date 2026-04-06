Roberto Velasco dialoga con cuerpo directivo de la SRE

En preparación para el proceso de ratificación en el Senado de la República, el secretario designado de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este lunes un diálogo abierto con el cuerpo directivo de la Cancillería, se informó a través de un comunicado.

“En la reunión se dio seguimiento a los avances de cada área y se identificaron temas de atención prioritaria de acuerdo a las directrices instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política exterior”, detalló.

El Senado de la República contempla ratificar al canciller Velasco esta misma semana, luego de su nombramiento anunciado por la presidenta Sheinbaum el pasado miércoles 1 de abril tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud.

En la reunión de esta tarde con el secretario Velasco Álvarez estuvieron presentes la subsecretaria María Teresa Mercado, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur y Juan José Bremer, director del Instituto Matías Romero.

También participó el consultor jurídico de la cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga.

Trayectoria de Roberto Velasco

Roberto Velasco Álvarez es un destacado diplomático mexicano y especialista en la relación con Estados Unidos y Canadá, pues ha liderado negociaciones clave en temas de migración y seguridad, perfilándose como un operador relevante.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

Se integró en 2018, inicialmente en el área de comunicación social, para luego dirigir la Unidad para América del Norte y posteriormente la Subsecretaría de la misma área.

Durante su etapa académica en Chicago, Velasco destacó en el ámbito editorial al desempeñarse como editor en jefe de la revista Chicago Policy Review, vinculada a la Escuela Harris.

Aunado a lo anterior, colaboró en la oficina del alcalde de esa ciudad, lo que le permitió adquirir experiencia en gestión pública internacional.

En México, su trayectoria incluye cargos en distintos niveles de gobierno, desde la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal hasta la alcaldía Miguel Hidalgo y la Secretaría de Economía.

JCS