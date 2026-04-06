Bajan de 11 a 5 los bloqueos carreteros en el país; Segob reporta diálogo efectivo

Tras la intervención institucional y mecanismos de diálogo implementados por el Gobierno de México, para las 18:00 horas, se tenían registrados 5 bloqueos en carreteras de 5 entidades por parte de integrantes de organizaciones de agricultores y transportistas.

De acuerdo con el informe de Segob, de 11 bloqueos que se detectaron poco después de las 11 horas de este lunes, al corte de las 18:00 horas se mantenían solo 5 de ellos por parte de transportistas y agricultores.

Las afectaciones a las vías de comunicación que se mantienen vigentes se ubican en Mexicali, Baja California a la altura de la carretera federal 2D Mexicali-San Luis Río Colorado; en Guanajuato se encuentran en la carretera federal 110, Pénjamo-La Piedad; en Michoacán está en la autopista México-Guadalajara a la altura de la caseta Contepec; en Tlaxcala, se sitúa en la carretera federal 136 que va de México a Veracruz.

En el estado de Morelos, el bloqueo fue detectado en la autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo, reportó la dependencia federal mediante un comunicado oficial.

Para el gobierno federal fueron efectivos los mecanismo de diálogo que se establecieron en las últimas horas con los inconformes que solicitan mayor seguridad en sus traslados y mejores precios de garantías.

" Tras la intervención institucional y mecanismos de diálogo implementados por el Gobierno de México, para las 18:00 horas, se tenían registrados 5 bloqueos en carreteras de 5 entidades por parte de integrantes de organizaciones de agricultores y transportistas. Al inicio de la jornada de este lunes se registraron 11 bloqueos carreteros en 9 estados del país" se lee en el documento emitido la tarde de este lunes.

Además, se exhortó por parte del gobierno federal a las organizaciones inconformes "que aún mantienen bloqueos a acudir a las vías institucionales de diálogo y a liberar las vialidades para evitar afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito en las carreteras del país".

Carreteras que permanecen bloqueadas:

Baja California: Carretera federal 2D, tramo Mexicali-San Luis Río Colorado.

Guanajuato: Carretera federal 110, tramo Pénjamo-La Piedad.

Michoacán: Autopista México-Guadalajara, a la altura de la caseta Contepec.

Tlaxcala: Carretera federal 136, ruta México-Veracruz.