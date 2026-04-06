INE reconfigurará sus comisiones ante falta de tres consejerías

La falta de tres consejerías en el Instituto Nacional Electoral (INE) ya impacta la operación interna de sus órganos auxiliares.

Actualmente, la Comisión de Fiscalización no cuenta con presidencia y será este martes, ya sea en reunión previa o durante la sesión del Consejo General, cuando se defina quién asumirá la conducción de esos trabajos.

En el proyecto de dictamen que circuló la tarde de ayer, la presidencia de dicha comisión aparece vacante tras la conclusión del encargo del exconsejero Jaime Rivera, sin que hasta anoche existiera una propuesta formal para relevarlo.

El documento también anticipa que el Instituto deberá “flexibilizar” sus internas para garantizar la continuidad de las comisiones permanentes y temporales.

El dictamen sostiene que, ante la vacancia, el Consejo General puede adoptar medidas excepcionales en ejercicio de su facultad de auto organización, siempre que estén debidamente fundadas y motivadas.

En ese marco, se plantea como jurídicamente procedente flexibilizar de manera temporal las reglas de integración, particularmente el límite al número de comisiones en las que puede participar cada consejería.

La argumentación advierte que aplicar de forma estricta esta restricción —diseñada para escenarios de integración completa— podría comprometer el funcionamiento de las comisiones.

Por ello, permitir que las consejerías en funciones asuman una mayor carga se justifica como una medida proporcional para evitar la parálisis institucional y garantizar la continuidad de las atribuciones del INE.

Adicionalmente, el proyecto propone mantener ciertas integraciones actuales y modificar otras presidencias para asegurar el cumplimiento normativo, en tanto la Cámara de Diputados realiza las designaciones pendientes.

Una vez completado el Consejo, se prevé una recomposición integral en septiembre de 2026, con una vigencia anual que restablezca el esquema ordinario de rotación.

JCS