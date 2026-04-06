Megabloqueo de transportistas: En accesos a CDMX darán paso libre

Los transportistas y productores prevén no bloquear los accesos a la Ciudad de México para no afectar a los vacacionistas que regresan a la capital del país, así lo dio a conocer Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la Asociación Nacional Transportista ANTAC, y confirmó que el paro se realizará en 20 estados del país, de forma escalonada, ya. que primero iniciarán en la zona centro y después en el norte y el Valle de México.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Chumacero dijo que en el caso de la Ciudad de México están analizando sólo colocar algunas unidades al lado de la carretera y permitir el acceso libre en las casetas para todos aquellos quienes regresan de sus vacaciones de Semana Santa. “En el Valle de México seguimos en la logística, está la consideración que estemos a un lado de las carreteras para dar paso libre, pero seguimos trabajando en este momento”, puntualizó.

Bloqueos escalonados de transportistas

En la zona centro del país, en estados como Veracruz, Tlaxcala y Puebla, el bloqueo convocado por transportistas y campesinos arrancaría a las 9 de la mañana, confirmó Chumacero. En tanto, en el norte del país, en entidades como Chihuahua, Michoacán, Guanajuato y Nayarit, las protestas iniciarían a las 10:00 horas, así como en el zona del Valle de México, en donde ya se registra la presencia de los manifestantes en la caseta de la carretera México-Toluca donde dan paso libre.

Acusan promesas a medias y no respuesta real

Los transportistas acusaron que de parte del gobierno federal ha habido “promesas a medias” y no una respuesta “real” a los problemas que les han planteado como lo es la inseguridad en las carreteras que ha llevado a asaltos y al asesinato de los conductores, acusó Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la Asociación Nacional Transportista ANTAC.

“Hay una mesa de trabajo y minutas firmadas del 27 de noviembre del año pasado, pero la realidad es que no ha existido una respuesta real a nuestras demandas. Se quedaron sólo en documentos firmados, promesas a medias. Queremos soluciones, a nuestros transportistas los siguen matando en carreteras, siguen los robos”, reprochó.

La vocera de la ANTAC dio así respuesta al comunicado de la Secretaría de Gobernación en el que se afirma que la protesta de hoy y los bloqueos no tienen razón de ser, ya que se ha mantenido el diálogo y se ha estado trabajando en acuerdos para atender sus demandas y ya se ha dado respuesta a algunas de ellas.

Sheinbaum responde a transportistas

Acerca del megabloqueo anunciado por transportistas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardol destacó que han avanzado en la atención a las demandas de los transportistas y de los productores del campo. En el caso de los primeros señaló que han brindado seguridad en las carreteras al desplegar a la Guardia Nacional, en tanto que con campesinos se les han otorgado apoyos por alrededor de 4 mil millones de pesos a más de 40 mil productores de manera directa y sostuvo que siguen trabajando para alcanzar otros acuerdos en beneficio para ellos.

“Ayer se emitió un comunicado, ¿qué piden estas organizaciones? Ha bajado mucho el precio del grano como lo hemos dicho, como el frijol, sorgo y trigo porque hay mucha producción a nivel internacional. Ellos pedían que hubiera una compensación por parte del gobierno de México para aumentar los ingresos que ellos tienen, ¿qué es lo que hicimos? Se llegaron a acuerdos en noviembre”, dijo la presidenta.

Explicó que incluso personalmente ha tenido reuniones con transportistas y productores para escucharlos y avanzar para atender sus demandas. En el caso del campo dijo que su objetivo es que haya un acuerdo con los compradores de grano para que ocupen primero lo que se produce en México y luego importen. "Esto se está logrando, aún no tenemos la firma”, mencionó.

Ante ello, sostuvo que si los transportistas se movilizan la Secretaría de Gobernación mantendrá abierta la puerta del diálogo y dijo que son sólo algunos líderes, entre 3 o 4, los que están promoviendo el cierre de carreteras, pues reiteró que los han atendido, pero “los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los monto que ellos quieren”, puntualizó.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Los transportistas y campesinos demandan al gobierno federal:

Seguridad total y vigilancia en carreteras

Piden que haya un despliegue efectivo y permanente de la Guardia Nacional en tramos de alto siniestro, así como la implementación de paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

Garantías para el pequeño transportista

Demandan acceso real a créditos con garantías líquidas a través de la banca de desarrollo para el “hombre-camión”.

Seguridad social

Piden incorporación inmediata de transportistas y trabajadores del campo al IMSS Bienestar con cobertura para enfermedades crónicas derivadas de la labor.

Seguros de vida y pensiones dignas para viudas

Piden la creación de un fondo de contingencia nacional para seguros de vida de transportistas y pensiones vitalicias para viudas de trabajadores caídos en cumplimiento de su deber o por la violencia.

Vivienda digna

Demandan programas de vivienda específicos para el sector de transporte pesado y ligero, adaptados a sus esquemas de ingresos.

Apoyo directo al campo y justicia de precios

Piden precios de garantía y subsidios directos a los insumos agrícolas frente al alza inflacionaria.

vjcm