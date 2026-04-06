Capturan en Quintana Roo al “Milo”, operador financiero de la ‘mafia cubano-americana’

El Gabinete de Seguridad federal informó sobre la detención de Remigio "N", alias “Milo”, identificado como objetivo prioritario en México y presunto coordinador operativo y financiero de una organización criminal internacional.

El arresto se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo, específicamente en el municipio de Benito Juárez, como resultado de un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales.

De acuerdo con las autoridades, el detenido cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de personas y delincuencia organizada.

La captura de “Milo” fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

El despliegue se llevó a cabo en el fraccionamiento Residencial Arbolada, donde agentes realizaban recorridos de supervisión y lograron ubicar al sospechoso.

Remigio “N”, alias “Milo”, objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la organización. X

Detención en flagrancia y aseguramiento de droga

Según el reporte oficial, Remigio “N” se encontraba acompañado de una mujer identificada como Joseline García Biscaino, presuntamente integrante de la misma organización criminal.

Durante una revisión de seguridad, las autoridades aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris.

Ambos detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

¿Quién es “Milo”? perfil de un objetivo prioritario

Las autoridades mexicanas identifican a Remigio Valdez Lao como una figura clave dentro de la Mafia Cubano–Americana, donde operaba como enlace operativo y financiero.

Su perfil lo coloca como un actor relevante en redes de criminalidad transnacional, particularmente en actividades vinculadas al tráfico ilícito de personas.

La existencia de una orden de extradición hacia Estados Unidos refuerza su importancia dentro de investigaciones internacionales.

La detención forma parte de una estrategia del Gobierno mexicano para desarticular organizaciones criminales internacionales que operan en el país.

El Gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones derivan de labores sostenidas de inteligencia, con el objetivo de ubicar y detener a generadores de violencia y operadores logísticos de redes ilícitas.

El caso de “Milo” se suma a una serie de operativos recientes que buscan frenar el flujo de actividades delictivas vinculadas a tráfico de personas y crimen organizado.

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