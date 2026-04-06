Hacen examen a INE entre vallas y límite de tiempo

Con un plazo límite de dos horas para responder, los aspirantes a ocupar alguna de las tres vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE) asistieron este lunes a la Cámara de Diputados al examen de conocimientos.

Bajo diversas medidas de seguridad, como vallas metálicas que los rodearon, aislándolos de los representantes de medios de comunicación, los convocados a esta prueba debieron responder 100 reactivos de opción múltiple.

El Comité Técnico de Evaluación, responsable de la selección de los 15 mejores perfiles para formular cinco quintetas de finalistas, citó el domingo a 369 aspirantes, quienes asistieron en su totalidad al recinto.

De acuerdo con las reglas previamente establecidas, entre los mejores promedios obtenidos en este examen se definirá a la lista de quienes pasarán a la fase de las entrevistas personales.

Los nombres de los aspirantes que participarán en ese ejercicio se darán esta semana; la elección de los relevos de Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala deberán definirse por mayoría calificada en el pleno de los diputados a más tardar el día 22 de abril.

Los conocimientos evaluados este lunes corresponden a temáticas de derecho constitucional, sistema gubernamental, legislación electoral, derechos humanos, perspectiva de género, fiscalización; partidos políticos; instituciones y procedimientos electorales, así como de historia electoral del México contemporáneo.

Entre los participantes, destacó la presencia de decenas de consejeros y exconsejeros estatales, así como de nueve perfiles altamente calificados que en el proceso de selección de 2023 ya fueron finalistas e integrantes de las cuatro quintetas que se sometieron a la tómbola para definir a cuatro relevos.

En esa lista figuran Diego Forcada Gallardo, con experiencia en el INE y el Tribunal Electoral; Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del en Baja California; Bernardo Valle Monroy, consejero electoral en el estado de México; Armando Hernández Cruz, funcionario de la CNDH; César Ernesto Ramos Mega, consejero electoral de la CDMX; Luigui Villegas Alarcón, consejero electoral de Nuevo León; Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, exconsejera presidenta de NL; Guadalupe Alvarez Rascón, con experiencia en el INE e hija del senador de Morena, José Alvarez Lima; y Iulisca Zircey Bautista Arreola, con amplia trayectoria en el INE.

Participan en el proceso también personas destacadas por su experiencia en el ámbito electoral como la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís.

Están compitiendo por una consejería electoral además perfiles cercanos a Guadalupe Taddei como su ex jefe de oficina, Flavio Cienfuegos Valencia; Jesús Octavio García González, al frente de la Dirección de Administración del INE; Roberto Carlos Félix López, director de Organización Electoral; Juan Manuel Velázquez Barajas, director de Asuntos Jurídicos; Jesús Ancira Jiménez, titular de Asuntos Laborales; Pedro Pablo Chirinos Benítez, a cargo de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos locales electorales, y Arlene Cabral Porchas, coordinadora de Asuntos Internacionales.

Entre los concursantes están consejeros electorales estatales como Leticia Bravo Ostos de Coahuila; y los integrantes del Instituto Electoral de la CDMX, Patricia Avendaño, actual presidenta; y Sonia Pérez, Erika Estrada.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confió en que el proceso se caracterizará por su transparencia, para garantizar que sean los perfiles más calificados quienes asuman el relevo pendiente.

“Yo estoy absolutamente convencida de que estamos ante un gran reto institucional. La Cámara de Diputados debe darle a México a las y a los mejores para integrar el Consejo General del INE. Es una obligación legal, pero también es una obligación ética”, expuso la parlamentaria.

Un punto controvertido actualmente en el proceso en marcha se refiere a la auto adscripción que algunos aspirantes han hecho como representantes de grupos y sectores que deberían considerarse destinatarios de acciones afirmativas; población indígena, discapacidad, comunidad de la diversidad sexual o migrantes.