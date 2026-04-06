Sinaloa, entre los tres estados más visitados en Semana Santa

Durante las vacaciones de Semana Santa, Sinaloa se ubicó en el top tres de los estados con la mayor ocupación hotelera.

Del 29 de marzo al 5 de abril, el estado de Sinaloa registró más de 2.8 millones de visitantes, alcanzando un 84% de ocupación hotelera y una derrama económica superior a los 3 mil 648 millones de pesos.

En su conferencia matutina Semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que la entidad destacó a nivel nacional en esta temporada vacacional.

El mandatario celebró los resultados y citó los datos revelados previamente por el Gobierno Federal: “Quiero agradecerle a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en su Mañanera nos haya mencionado como uno de los tres estados en los que hubo mayor ocupación hotelera; habló de Guerrero, que es el que tiene más, luego Sinaloa y el Caribe, que es la parte de Quintana Roo”.

Por su parte, la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, desglosó los resultados por municipio, donde Mazatlán brilló con un 86 por ciento de ocupación, más de 615 mil visitantes y una derrama económica que superó los mil 819 millones de pesos.

La funcionaria destacó que la llegada de turistas también benefició a sus comunidades: “Estos resultados también se reflejan en nuestros Pueblos Mágicos, en donde se registraron niveles importantes de ocupación hotelera durante este periodo vacacional; en Cosalá se tuvo un 81 por ciento; San Ignacio con un 98 por ciento; Mocorito con 85 por ciento; El Fuerte con 83 por ciento y El Rosario con un 78 por ciento”.

En cuanto a los balnearios y costas, Sosa Osuna resaltó que destinos prioritarios como Navolato, la bahía de Altata, Nuevo Altata y El Tambor lograron el 100 por ciento de ocupación hotelera, recibiendo a más de 145 mil visitantes y generando más de 70 millones de pesos en derrama. Como parte de la reactivación en esta zona, del 2 al 5 de abril se celebró el Altata Pachanga Fest, atrayendo a más de 79 mil asistentes. De igual forma, en Guasave, las playas de Las Glorias y Bellavista registraron más de 569 mil visitantes, sumándose al éxito turístico de balnearios en Angostura, San Ignacio, Elota y Escuinapa.

Este repunte también fue impulsado por eventos que fortalecen la identidad sinaloense, tales como el Cosalá Semana Santa Fest, el Carnaval de Badiraguato, la Feria de Semana Santa en San Ignacio y los tradicionales Viacrucis en Mocorito y Malpica. A la par, los centros ceremoniales en el norte del estado vivieron jornadas intensas donde compartieron sus tradiciones ancestrales ante miles de turistas.

A modo de conclusión, la titular de Turismo enfatizó el impacto que tienen estas cifras en la economía local: “Estos resultados también representan bienestar para miles de familias sinaloenses que dependen del turismo; restauranteros, hoteleros, transportistas, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios... Bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, seguimos impulsando el turismo como un motor de prosperidad compartida en todo Sinaloa”