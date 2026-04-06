Bloqueos de transportistas y campesinos afectan al menos 11 estados: Segob

Transportistas y productores del campo realizan bloqueos parciales o totales en al menos 11 estados del país, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien llamó a los manifestantes a evitar paralizar las vías de comunicación y “privilegiar las vías de entendimiento” tras asegurar que sus demandas han sido atendidas y los acuerdos avanzan conforme a los tiempos establecidos. En el caso de la Ciudad de México, los manifestantes determinaron no bloquear, sino tomar las casetas y dar paso libre para no afectar a los vacacionistas que regresan.

En conferencia de prensa, la titular de Segob reiteró que las demandas de transportistas y campesinos han sido atendidas de manera puntual y se mantiene una apertura al diálogo ante las movilizaciones que se han registrado desde esta mañana como parte del paro nacional.

"Ante las demandas planteadas han sido atendidas de manera puntual y que los acuerdos continúan en proceso conforme a los tiempos administrativos y operativos correspondientes. En este contexto, hacemos el llamado a privilegiar las vías de entendimiento, a evitar acciones que afecten a terceros, y a no interrumpir la operación de las vías de comunicación, fundamentales para el desarrollo económico y social del país.

"El gobierno de México mantiene su disposición permanente al diálogo, abierto, respetuoso e institucional con todas las organizaciones del sector agrícola y del transporte", dijo la titular de Gobernación.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, el gobierno federal ha sostenido un total de 27 reuniones desde octubre del año pasado con transportistas y productores del campo, con quienes se definió una agenda de 5 ejes:

Apoyos la precio

Financiamiento

Comercialización

Programas de acopio

Impulso a proyectos productivos

Ante ello, la Secretaría de Gobernación reiteró que no hay razón para bloquear carreteras, ya que siguen trabajando en sus demandas y se les ha dado respuesta puntual. De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, en el cierre de vías total o parcial que se registran este lunes participan 575 personas, quienes han usado 161 vehículos para bloquear carreteras federales y estatales.

¿Dónde hay bloqueos de transportistas?

De acuerdo con la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, los bloqueos de transportistas y productores del campo se registran n diversos puntos de al menos 11 estados del país, cuando originalmente estaban programados en 20. Las entidades que se han visto afectadas son:

Baja California

Tamaulipas

Chihuahua

Guanajuato

Morelos

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

San Luis Potosí

Realizan bloqueo en Tlaxcala, pese a cerco policiaco

A pesar del cerco policiaco que enviaron las autoridades de Tlaxcala, campesinos y transportistas cerraron la carretera Arco Norte a la altura del kilómetro 194+800. Con maquinaria agrícola como barricada, los manifestantes desafiaron el blindaje oficial a la altura del entronque a Madero y denunciaron una crisis de abandono, extorsión y discriminación por parte del Estado ante acuerdos que nunca llegan.

Fue alrededor de las 10:00 horas cuando granaderos del gobierno del estado arribaron paramédicos impedir la protesta. Sin embargo, campesinos y transportistas llegaron con maquinaria y camiones pesados e instalaron el bloqueo, lo que ha provocado que decenas de conductores quedaran varados en el tramo Nanacamilpa-Calpulalpan.

Bloqueo de transportistas y campesinos en Tlaxcala Miriam Bueno

Con información de Miriam Bueno

vjcm