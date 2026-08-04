¿Quiénes son "Nay" Salvatori y Grace Palomares, las diputadas que pusieron en crisis a Morena? 

Las diputadas poblanas de Morena Nayeli "Nay" Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez pasaron en menos de 48 horas de la actividad legislativa a una crisis política interna que ya escaló hasta la dirigencia nacional del partido.

El origen de la polémica

La controversia surgió tras la difusión de un fragmento del videopodcast "Descasadas", conducido por ambas legisladoras, en el que realizaron comentarios despectivos sobre hombres adultos mayores.

Durante la conversación afirmaron, entre otras expresiones, que los hombres mayores "huelen a baúl", hicieron referencias a su apariencia física e incluso una de las frases más criticadas fue que "ya se están pudriendo", lo que provocó una ola de condenas en redes sociales por considerar que se trataba de comentarios discriminatorios.

El video comenzó a viralizarse durante el fin de semana y rápidamente trascendió el ámbito digital para convertirse en un tema político nacional.

El podcast desapareció

Tras el rechazo público, el contenido fue retirado de las plataformas digitales y el programa "Descasadas" dejó de estar disponible. Nay Salvatori anunció además una pausa en sus redes sociales mientras enfrentaba la polémica.

Ambas legisladoras difundieron posteriormente mensajes ofreciendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

Morena se deslindó

La primera reacción institucional vino desde Morena en Puebla.

El vocero estatal, Agustín Guerrero Castillo, aclaró que las expresiones fueron realizadas a título personal y no representan los principios del movimiento.

Además, el partido ofreció una disculpa pública a las personas adultas mayores que se sintieron agraviadas por los comentarios.

Ariadna Montiel endureció la postura

La polémica escaló este martes cuando la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) abrir un procedimiento interno contra ambas diputadas.

Durante una conferencia, Montiel calificó las declaraciones como "lamentables" y sostuvo que ese tipo de expresiones son incompatibles con los principios del partido.

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"Le solicité a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que les abriera un procedimiento para que estudie el caso y proceda como decida."

La dirigente fue más allá y expresó su postura personal sobre una eventual sanción:

"Para mí se les deberían suspender sus derechos..."

No obstante, precisó que será la CNHJ, órgano autónomo encargado de la disciplina partidista, quien determine si existe una falta y qué sanción corresponde. ¿Qué puede ocurrir?

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia puede:

Abrir un procedimiento de investigación

Solicitar pruebas y alegatos

Determinar si hubo violación a los documentos básicos de Morena

Imponer sanciones que van desde una amonestación hasta la suspensión de derechos partidistas o, en casos graves, la expulsión

Por ahora no existe una sanción firme; únicamente fue solicitado el inicio del procedimiento interno por la dirigencia nacional. La controversia ha colocado a Nay Salvatori y Grace Palomares en el centro de la conversación pública no sólo por el contenido del podcast, sino porque las críticas provinieron de la propia dirigencia de Morena, un partido que ha hecho de las personas adultas mayores uno de los sectores emblemáticos de su agenda política y social. Nayeli "Nay" Salvatori Bojalil Captura de pantalla. Nombre completo: Nayeli Salvatori Bojalil Fecha de nacimiento: 26 de agosto de 1985 Origen: Puebla, Puebla. Formación Licenciada en Ciencias de la Comunicación. En registros oficiales aparece como licenciada en Comunicación.

Antes de la política trabajó como locutora de radio, conductora de televisión y creadora de contenido digital. Trayectoria política

Se hizo conocida en Puebla por su personaje en redes sociales "La Señora de las Lomas", con el que acumuló una amplia audiencia en Facebook, Instagram y TikTok.

En 2018 fue electa diputada federal por el Distrito 10 de Puebla (San Pedro Cholula) en la LXIV Legislatura, postulada por la coalición encabezada por Morena.

En 2024 ganó la diputación local por el Distrito 18 de Cholula, integrándose a la LXII Legislatura del Congreso de Puebla. Cargos actuales Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Puebla.

Secretaria de la Comisión Instructora.

Integrante de las comisiones de Protección Civil, Vivienda, Familia y Derechos de la Niñez, Participación Ciudadana, Combate a la Corrupción y Agenda 2030. Morena impulsa la capacitación ideológica de las juventudes Perfil político Es considerada una de las legisladoras con mayor presencia en redes sociales.

Basa buena parte de su comunicación en videos, humor, sátira y lenguaje coloquial.

Ha impulsado iniciativas relacionadas con salud, derechos humanos, protección civil, educación e inclusión. Polémicas Entre los episodios que más difusión han tenido destacan: La simulación de un asalto durante la campaña electoral de 2024, por la que recibió fuertes críticas.

Diversos videos en TikTok que han generado controversia por su tono satírico o de humor negro.

Las recientes declaraciones realizadas junto con Grace Palomares sobre personas adultas mayores, que provocaron una condena pública incluso de la dirigencia nacional de Morena.

Elvia Graciela "Grace" Palomares Ramírez

Nombre completo: Elvia Graciela Palomares Ramírez Nombre público: Grace Palomares Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1989 Origen: Puebla, Puebla. Formación

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Trayectoria política

Su carrera ha transitado por varios partidos:

Inició en el PRI, donde participó en la Red Jóvenes por México.

Fue diputada federal en la LXIII Legislatura (2015-2018), electa por el Distrito 11 de Puebla bajo la alianza PRI-PVEM (registrada en el SIL como Nueva Alianza por la conformación parlamentaria).

Posteriormente pasó por Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.

En 2024 se incorporó a Morena, partido con el que obtuvo la diputación local por el Distrito 16 de Puebla capital.

Cargos actuales

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla.

Presidenta de la Comisión de Bienestar.

Integrante de las comisiones de Igualdad de Género, Juventud y Deporte, Procuración y Administración de Justicia, Turismo y Asuntos Metropolitanos.

Agenda legislativa

Ha impulsado iniciativas relacionadas con: Protección de niñas, niños y adolescentes.

Regulación del uso de redes sociales para menores.

Derechos de las mujeres.

Bienestar social.

Becas para hijos de policías.

Seguridad pública.

A diferencia de Nay Salvatori, su carrera se construyó dentro de estructuras partidistas y de gestión política.

Ha ocupado cargos de organización juvenil y coordinación partidista antes de llegar al Congreso federal.

Es considerada una operadora política con experiencia legislativa y administrativa.

Polémicas

Su cambio de militancia entre PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena ha sido señalado reiteradamente por adversarios políticos.

También quedó envuelta en la polémica por los comentarios sobre personas adultas mayores realizados en un videopodcast junto con Nay Salvatori, lo que derivó en críticas públicas y en la postura de la dirigencia nacional de Morena de rechazar esas expresiones.