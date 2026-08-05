Sheinbaum se reúne con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. La mandataria confirmó que en esta reunión de alto nivel insistirá formalmente en invitar al papa León XIV a México.

La mandataria federal expondrá la estrategia nacional de colaboración con la Iglesia católica para la consolidación de la paz con el programa de desarme voluntario en atrios de templos religiosos.

También se prevé abordar la regulación de la Inteligencia Artificial, ya que el gobierno de México toma como referencia humanitaria la encíclica Magnifica Humanitas. La gira oficial de tres días coincide con la víspera de la conmemoración de los 34 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.

Al finalizar el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cardenal Pietro Parolin, tendrá la celebración de una misa al mediodía en la Basílica de Guadalupe, y posteriormente una reunión por la tarde con líderes del Diálogo Nacional por la Paz.