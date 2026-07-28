Ariadna Montiel afirma que la oposición busca trasladar el debate a los medios

Ciudad de México. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que existe un alineamiento de la "ultraderecha" en contra del proyecto humanista que impulsa su partido y acusó a la oposición de intentar desviar la atención del fondo de los asuntos judiciales mediante una disputa mediática.

En un posicionamiento, Montiel Reyes afirmó que los grupos opositores mantienen una defensa permanente de personajes que, dijo, enfrentan señalamientos por corrupción o por haber reprimido a sus pueblos, por lo que consideró que su actuación responde a intereses políticos.

"Hay un alineamiento de la ultraderecha contra nuestro proyecto humanista en México. Hay que recordar que ellos se defienden permanentemente entre sí; hay una serie de expresidentes que han reprimido a sus pueblos y que tienen señalamientos de corrupción", expresó.

La dirigente morenista sostuvo que el caso al que se ha referido la oposición no corresponde a una detención arbitraria; sin embargo, también rechazó la posibilidad de que exista una "fábrica de delitos" dentro de la Fiscalía.

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"No ha sido una detención arbitraria, pero tampoco vamos a aceptar que hay una fábrica de delitos en la Fiscalía", señaló.

Montiel Reyes acusó a sus adversarios políticos de buscar trasladar la discusión a los medios de comunicación cuando, dijo, corresponde a las autoridades judiciales resolver los procesos conforme a derecho.

"Lo que están haciendo es desviar la atención de estos hechos y quieren disputar en los medios lo que le corresponde resolver a los tribunales", afirmó.

La presidenta nacional de Morena sostuvo que su partido defiende el respeto al debido proceso y reiteró que no deben existir sentencias anticipadas ni exoneraciones dictadas por motivos políticos.

"No se admiten condenas anticipadas desde el poder, pero tampoco absoluciones anticipadas expedidas entre amigos y correligionarios", concluyó.