César Gastélum: Gabinete de Seguridad investiga publicaciones alusivas a grupo delictivo 

El asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, ya es investigado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que confirmó el desarrollo de diversas líneas de investigación para identificar y detener a los responsables del crimen.

Las autoridades federales informaron que parte de las indagatorias se concentra en la actividad del influencer en redes sociales.

Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo", señaló el Gabinete de Seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado cuál de las hipótesis tiene mayor peso dentro de la investigación.

El ataque ocurrió durante una transmisión en vivo

César Gastélum fue asesinado la tarde del martes mientras realizaba una transmisión en vivo junto con varios amigos frente a un restaurante de comida rápida en la capital sinaloense.

Dos hombres que viajaban en una motocicleta y portaban casco se aproximaron al grupo. En una grabación de la transmisión, revisada por la agencia, el conductor del vehículo aparentemente disparó de manera directa contra el creador de contenido.

Un funcionario de seguridad del estado confirmó el fallecimiento del joven e informó que, tras el ataque, se desplegó un operativo para localizar a los responsables.

Gastélum era una figura conocida en TikTok, donde acumulaba cerca de 600 mil seguidores gracias a sus videos de comedia y contenido de entretenimiento.

César Gastélum fue asesinado la tarde del martes mientras realizaba una transmisión en vivo. Jesús Bustamante

El crimen ocurre en medio de la violencia que enfrenta Culiacán

El crimen ocurre en medio de la violencia que enfrenta Culiacán

El homicidio ocurre en un contexto de violencia que persiste en Culiacán, ciudad que en los últimos meses ha registrado enfrentamientos y hechos delictivos relacionados con la disputa entre facciones del crimen organizado.

Las autoridades federales mantienen abiertas todas las líneas de investigación y han reiterado que el objetivo es esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los responsables.

El asesinato de César Gastélum también trae a la memoria el caso de la influencer de belleza Valeria Márquez, quien fue asesinada en mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde el salón de belleza donde trabajaba en Zapopan, Jalisco.

Ambos casos han generado preocupación por la violencia contra creadores de contenido y el uso de las transmisiones en vivo como escenario de ataques que posteriormente son difundidos en redes sociales.