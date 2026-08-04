La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, condenó los comentarios realizados por las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Grace Palomares sobre las personas adultas mayores y afirmó que, en su opinión, ambas legisladoras deberían ser sancionadas con la suspensión de sus derechos partidistas. No obstante, aclaró que la decisión final corresponderá a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

Para mí se les deberían suspender los derechos, pero ya es una decisión de la comisión", expresó Montiel al referirse a la polémica generada por las expresiones difundidas en un podcast que se viralizó en redes sociales.

Reproducir Ariadna Montiel pide sancionar a diputadas de Morena por comentarios contra adultos mayores

Sobre estas lamentables expresiones hacia la población adulta mayor, desde Morena las rechazamos con mucha claridad. Esa no puede ser ni la idea ni la visión ni la postura de alguien que milita en Morena.

"Desde ayer solicité a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que abra un procedimiento para estudiar el caso de estas dos diputadas y proceda conforme decida. Para mí se les deberían suspender los derechos, pero es una decisión de la Comisión.

"Hago un llamado a toda la militancia a dirigirse siempre con respeto a todas las personas, porque hemos luchado para ello y mucha gente ofreció su vida por esta causa.

"Este año la pensión de adultos mayores tiene un presupuesto de 525 mil millones de pesos. Ese es el tamaño del amor a nuestros adultos mayores, y que compañeras y compañeros no lo comprendan es lamentable. Vamos a ver qué decide la Comisión".

Llama a sancionar las expresiones

Montiel insistió en que este tipo de declaraciones deben tener consecuencias dentro del partido.

"Consideramos que esto debe ser sancionado", señaló.

Aunque dijo respetar las disculpas públicas y las decisiones personales que posteriormente tomaron las legisladoras, dejó claro que no comparte sus argumentos.

"Yo respeto sus expresiones respecto a sus redes sociales, pero evidentemente no las comparto. Si lo permitimos, parecería que se puede seguir haciendo en otro lugar", advirtió.

También hizo un llamado a la militancia de Morena para conducirse con respeto hacia toda la población.

Hemos luchado mucho para construir una sociedad con bienestar y respeto para todas las personas. Mucha gente nos antecedió y ofreció su vida para alcanzar la realidad que hoy vive nuestro país", expresó.

La polémica

Las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Grace Palomares quedaron en el centro de la controversia tras difundirse fragmentos de un episodio del podcast Descasadas, donde hablaron sobre hombres adultos mayores y realizaron comentarios como que "huelen diferente", "huelen al baúl" e incluso que "se están pudriendo", entre risas.

Las declaraciones provocaron una fuerte ola de críticas en redes sociales y el rechazo de diversos sectores.

Posteriormente, el consejero estatal de Morena en Puebla, Agustín Guerrero, ofreció una disculpa pública y aseguró que esas expresiones no representan los principios del partido.

Por su parte, Nayeli Salvatori sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto y que nunca pretendió descalificar a las personas adultas mayores. En tanto, Grace Palomares publicó un video en el que ofreció disculpas y reiteró su respeto hacia este sector de la población, aunque también afirmó que sus declaraciones fueron descontextualizadas.

Tras la controversia, Salvatori anunció el fin del podcast y adelantó que se retirará temporalmente de las redes sociales.

La discusión ocurre además en un contexto de creciente sensibilidad sobre el trato hacia las personas adultas mayores, luego de que recientemente también generaran polémica las declaraciones de la alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, Mariluz Velázquez, quien durante un evento público respondió a un ciudadano: "Usted ya va de salida. Tenemos que concentrarnos en los jóvenes".