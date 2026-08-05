Sheinbaum anuncia jornada nacional de reforestación el 9 de agosto en todo el país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la realización de la Jornada Nacional de Reforestación, que se llevará a cabo el próximo 9 de agosto en los 32 estados del país, con el propósito de impulsar la recuperación de los ecosistemas y convertir esta iniciativa en un esfuerzo anual de alcance nacional.

La presentación de la estrategia se dio en el marco de su conferencia mañanera, la cual destacó que la reforestación debe consolidarse como una tarea permanente en la que participen los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.

Este domingo vamos a hacer una Jornada Nacional de Reforestación y el objetivo es que esta jornada sea todos los años, que no solamente sea en 2026, sino que a partir de ahora pongamos un día al año donde todas y todos reforestemos", afirmó.

La mandataria explicó que la jornada contará con la participación de gobernadoras y gobernadores, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, municipios, dependencias federales y miles de voluntarios en todo el país.

La novedad es que estamos incorporando a los gobernadores y que lo hagamos cada año. Más allá de la reforestación, buscamos la recuperación ambiental", sostuvo la presidenta, quien adelantó que encabezará las actividades desde el Parque Nacional Izta-Popo, en Puebla.

La secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, informó que en esta primera edición participarán 235 mil 97 personas, con la meta de plantar 6 millones 686 mil 390 árboles y plantas en bosques, selvas y Áreas Naturales Protegidas. Añadió que el Gobierno federal proyecta reforestar y conservar mil 500 millones de plantas y árboles para 2030.

Alicia Bárcena alertó que cada año se pierden 204 mil hectáreas de cobertura forestal, situación que hace indispensable fortalecer las acciones de restauración. Alejandro Aguilar

México pierde alrededor de 204 mil hectáreas anuales

Sin embargo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, advirtió que el reto es mayúsculo. De acuerdo con la funcionaria, México pierde alrededor de 204 mil hectáreas de cobertura forestal cada año, situación que hace indispensable fortalecer las acciones de restauración ambiental.

Bárcena detalló que los incendios forestales afectan, en promedio, 846 mil hectáreas anuales, mientras que otras 62 mil hectáreas se pierden por plagas. No obstante, señaló que la principal amenaza para los bosques del país continúa siendo la tala ilegal, problemática que, aseguró, está siendo atendida por las autoridades de seguridad.

Durante la presentación también se informó que este año disminuyó la afectación por incendios forestales debido a las lluvias registradas en diversas regiones del país. No obstante, las autoridades advirtieron que para 2027 se prevé un periodo de sequía severa, por lo que la reforestación y la conservación de los ecosistemas serán claves para reducir los impactos del cambio climático y fortalecer el patrimonio natural de México.