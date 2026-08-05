Están haciendo la investigación para dar con responsables: Sheinbaum sobre caso César Gastélum

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el reciente asesinato de un influencer en Culiacán, Sinaloa, destacando que su fobienro, a través del Gabinete de Seguridad, mantiene ya una investigación en curso.

De acuerdo con la mandataria con esto lo que se busca es esclarecer el atentado al creador de contenido César Gastélum, ocurrido durante la madrugada de este miércoles y dar con los responsables materiales e intelectuales del crimen.

La jefa de Estado confirmó que el caso fue abordado en la reunión de seguridad celebrada previamente en Palacio Nacional y aseguró que las autoridades trabajan para determinar cuál fue el móvil del homicidio.

Se tocó el tema y están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y para determinar la causa de este lamentable homicidio. Evidentemente, tienen que detenerse a los autores materiales y al autor intelectual", declaró.

Sheinbaum reiteró que la investigación deberá esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato del influencer sinaloense, además de identificar a quienes ordenaron y ejecutaron el ataque.

Están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación debe determinar cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio. Vamos a esperar toda la información; evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y, en todo caso, al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio", puntualizó.

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¿Cómo ocurrió el asesinato?

César Gastélum, de 24 años y originario de Culiacán, fue asesinado la noche del martes mientras realizaba una grabación para redes sociales en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, a escasos metros de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el creador de contenido se encontraba acompañado por dos jóvenes caracterizados como repartidores de comida, quienes participaban en la grabación de un video. En ese momento, dos hombres que viajaban en motocicleta se aproximaron al grupo y dispararon directamente contra Gastélum.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras el reporte de la agresión; sin embargo, únicamente confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.