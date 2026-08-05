Sheinbaum insistirá en invitar al Papa León XIV a México en reunión con Pietro Parolin

Este miércoles 5 de agosto de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que volverá a insistir en la invitación al Papa León XIV a visitar México, aprovechando la reunión que sostendrá con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin en Palacio Nacional.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la mandataria explicó que el gobierno de México, reiterará su invitación al sumo pontífice, pese a que el Vaticano confirmara que Robert Francis Prevost (nombre real del Papa) no arribará a territorio nacional en su gira por el continente americano.

Cabe señalar que previo a esta invitación, el gobierno federal ya cuenta con cuatro cartas formales previas enviadas a la Santa Sede y una conversación personal con el Papa el 12 de diciembre, donde se le hizo la invitación a visitar nuestro país.

Sí, volveremos a invitar al Papa. Como recordarán, lo hicimos por carta, en su momento, y el 12 de diciembre tuve la oportunidad de hablar con él, y ahora que recibimos esta visita del secretario del Vaticano, vamos a insistir en la visita del papa a México", expresó.

Reunión fortalecerá diálogo entre México y el Vaticano

Las declaraciones de la presidenta se dieron horas antes de recibir a Pietro Parolin, considerado el segundo funcionario de mayor jerarquía dentro del Vaticano y uno de los principales colaboradores del Papa León XIV.

El encuentro forma parte del diálogo diplomático entre el gobierno de México y la Santa Sede sobre diversos temas de interés común, entre ellos la construcción de la paz, la cooperación internacional y los desafíos éticos derivados del desarrollo tecnológico.

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Sheinbaum destaca postura de León XIV sobre IA

Aunado a todo lo anterior, Sheinbaum Pardo aseguró que León XIV se ha convertido en una voz relevante en la discusión internacional sobre la regulación de la inteligencia artificial y las plataformas digitales.

La presidenta afirmó que coincide con las reflexiones del pontífice respecto a la necesidad de establecer límites y principios éticos para el desarrollo tecnológico, especialmente en un contexto de acelerado crecimiento de la inteligencia artificial.

Hoy el Papa también representa una visión de un debate relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial. La encíclica que publicó es una referencia del debate sobre quién maneja estas plataformas. Entonces, más allá de su representación religiosa, hay una referencia muy importante respecto a esta reflexión", señaló.

Derivado de lo anterior, la jefa de Estado sostuvo que este posicionamiento convierte al líder de la Iglesia católica en un actor relevante dentro de un debate que involucra a gobiernos, empresas tecnológicas y organismos internacionales.