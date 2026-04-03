¿Qué avena comprar? Profeco señala cuál es la mejor marca en México

La avena pasó de ser un producto básico a un elemento clave en la alimentación diaria por su valor nutricional y versatilidad. En México, su consumo ha crecido de forma sostenida, impulsado por tendencias de alimentación saludable y recomendaciones médicas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha evaluado distintas marcas disponibles en el mercado para determinar cuáles cumplen mejor con estándares de calidad, contenido y etiquetado.

De acuerdo con estudios de calidad publicados en la Revista del Consumidor, uno de los productos mejor evaluados en la categoría de avena en hojuelas es la marca Great Value, destacada por cumplir con lo que declara en su etiqueta, ofrecer un buen contenido de proteína y fibra, y mantener un precio accesible frente a otras opciones del mercado.

La mejor avena según Profeco

La avena de Great Value sobresale en los análisis de Profeco por varios factores. En primer lugar, cumple con los estándares de contenido neto, lo que significa que el consumidor recibe la cantidad exacta indicada en el empaque. Este aspecto es clave dentro de las evaluaciones del organismo, ya que detecta irregularidades en otros productos del mercado.

En términos nutricionales, esta marca ofrece niveles adecuados de proteína y fibra, dos componentes esenciales en la avena. La fibra, particularmente la beta-glucana, es uno de los principales beneficios de este cereal, ya que contribuye a la salud digestiva y al control del colesterol.

Otro punto relevante es la ausencia de contaminantes o ingredientes no declarados. Profeco verifica que los productos no contengan elementos que puedan afectar la salud del consumidor, así como la claridad en el etiquetado. En este sentido, Great Value cumplió con los criterios establecidos.

Además, el precio se convierte en un factor determinante. Frente a marcas comerciales más costosas, esta opción mantiene una relación calidad-precio favorable, lo que la posiciona como una de las alternativas más accesibles sin sacrificar calidad.

El análisis también considera aspectos como la integridad del grano y la presentación del producto. En este rubro, la avena evaluada mostró consistencia en tamaño y textura, lo que influye en su preparación y consumo.

El consumo regular de avena está asociado con beneficios cardiovasculares. Pexels.

Beneficios de consumir avena regularmente

Más allá de la marca, la avena es uno de los cereales con mayor respaldo nutricional. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, su consumo regular está asociado con diversos beneficios.

Uno de los principales es su aporte de fibra soluble, que ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL en la sangre. Esto la convierte en un alimento recomendado para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

También es una fuente de energía de liberación lenta, lo que significa que mantiene niveles estables de glucosa en sangre. Esto es especialmente útil para personas que buscan controlar su peso o evitar picos de azúcar.

La avena contiene vitaminas del complejo B, hierro, magnesio y antioxidantes, que contribuyen al funcionamiento del organismo. Su versatilidad permite integrarla en desayunos, bebidas, postres y preparaciones saladas.

Otro aspecto relevante es su efecto en la saciedad. Consumir avena puede ayudar a reducir la ingesta calórica total a lo largo del día, al generar una sensación de llenado prolongada.