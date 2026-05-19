Relación México-EU depende de avances en seguridad y combate al fentanilo

Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico, afirmó que la relación bilateral entre México y Estados Unidos se redefine bajo la administración del presidente Donald Trump a partir de temas como la seguridad nacional, la migración y el combate al narcotráfico.

En entrevista con David Páramo en Imagen Radio, Rubin señaló que los resultados de México en el combate al tráfico de fentanilo tienen un impacto directo en la relación comercial con Estados Unidos.

Lamentó que la negociación comercial entre ambos países no pueda avanzar de manera aislada y se vea influuida por factores políticos y de seguridad, en medio del proceso electoral de noviembre en Estados Unidos y ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Rubin también destacó que una parte importante de los productos agrícolas mexicanos que consumen los estadunidenses no podría producirse en territorio estadunidense debido a la falta de mano de obra.