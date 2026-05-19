Hallan muerta a joven rusa en vivienda de Nuevo León

Una joven de origen ruso fue encontrada muerta y en estado de descomposición en una vivienda del ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del municipio informó que los vecinos reportaron olores fétidos en una vivienda de la calle Josefa Madrigal en la colonia Mujeres Ilustres.

Al llegar las autoridades, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) comenzaron con las diligencias correspondientes dentro de la vivienda, mientras que la Guardia Nacional apoyó con el resguardo del área.

El caso ya es investigado por personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en Nuevo León.

Oksana Gracheva Olegovna es el nombre de la joven, quien en 2022 estuvo 12 días desaparecida y se emitió una ficha de búsqueda para su localización.

CATEAN BAR DE NUEVO LEÓN TRAS RIÑA Y MUERTE DE UN HOMBRE

Un bar en donde el domingo se registró una riña que acabó en la muerte de un hombre y la detención de dos, fue cateado este martes por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que aseguraron en el local material de las cámaras de seguridad.

El cateo se ejecutó en el negocio denominado Wateke que se ubica en la avenida Cristóbal Colón en el centro de Monterrey.

JCS