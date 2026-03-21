Se acabó la discusión: este es el mejor jabón de baño según la Profeco

No todos los jabones de baño limpian igual ni ofrecen el mismo cuidado para la piel. Aunque a simple vista parecen productos básicos, sus fórmulas pueden variar en contenido de humedad, ácidos grasos, nivel de alcalinidad y presencia de ingredientes que pueden resecar o irritar. Para aclarar estas diferencias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó uno de sus análisis comparativos más consultados, vigente como referencia para 2026.

El estudio evaluó distintas marcas de jabones de tocador disponibles en el mercado mexicano. El laboratorio revisó tanto la calidad del producto como el cumplimiento de lo que declaran en sus etiquetas, un punto clave para evitar publicidad engañosa.

El jabón mejor evaluado

Entre los resultados, uno de los productos que destacó fue Dove, particularmente su barra clásica, que obtuvo una de las mejores calificaciones por su equilibrio entre limpieza y cuidado de la piel.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, este producto sobresale porque no es un jabón convencional en el sentido estricto, sino una barra con agentes limpiadores sintéticos (syndet), lo que le permite tener un pH más cercano al de la piel y reducir la resequedad.

El análisis también consideró otros factores clave:

Contenido de humedad, que influye en la durabilidad

Ácidos grasos totales, relacionados con la calidad del jabón

Álcali libre, que puede causar irritación si es elevado

pH, determinante para piel sensible

Cumplimiento del contenido neto

El estudio analizó el pH de los productos para determinar su compatibilidad con la piel. Pexels.

Además de Dove, el estudio identificó otras marcas que cumplen con los estándares de calidad y etiquetado, aunque con diferencias en suavidad o composición. Algunas ofrecen limpieza más intensa, mientras que otras priorizan la hidratación.

Un punto relevante es que no todos los productos que se venden como “neutros” o “para piel sensible” cumplen necesariamente con esas características, por lo que la verificación de Profeco resulta clave para contrastar la información comercial.

Marcas bien evaluadas Profeco

Además del producto mejor calificado, Profeco también identificó otras opciones que obtuvieron buenos resultados en sus pruebas de laboratorio.

Entre las marcas que cumplieron con los parámetros de calidad y veracidad en la información comercial destacan:

Palmolive

Rexona

Camay

Grisi

Estos productos pasaron las pruebas relacionadas con composición, etiquetado y contenido neto, lo que los posiciona como alternativas confiables dentro del mercado.

El estudio también subraya que algunas marcas pueden diferenciarse no tanto por su calidad básica —que puede ser similar— sino por características específicas como fragancia, ingredientes adicionales o tipo de piel al que están dirigidas.

Los resultados publicados en la Revista del Consumidor funcionan como una guía práctica para comparar opciones más allá de la publicidad.

Elegir un jabón de baño sigue siendo una decisión cotidiana, pero no trivial. La diferencia entre una barra y otra puede estar en detalles que no se ven a simple vista, pero que impactan directamente en la salud de la piel con el uso diario.