¿Qué aceite comprar? Profeco responde cuál es mejor

Elegir aceite de cocina suele resolverse por costumbre: el mismo envase, la misma marca, la misma idea de siempre. Pero en un mercado donde conviven aceites vegetales, mezclas y distintas promesas de salud, esa decisión cotidiana tiene más variables de las que aparenta. Para poner orden, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó diversas opciones disponibles en México y publicó sus resultados en la Revista del Consumidor.

El estudio más reciente hacia 2026 evaluó calidad sanitaria, composición, contenido neto y veracidad del etiquetado, además de revisar que los productos no induzcan a error con términos como “100% puro” o “saludable” sin sustento técnico. Entre los hallazgos, un aceite destacó por cumplir de forma consistente con todos los criterios establecidos.

El aceite mejor evaluado del mercado

Dentro del análisis, uno de los aceites con mejor calificación general fue Aceite Vegetal Comestible Capullo de Ragasa Industrias. Este producto sobresalió por su pureza, estabilidad y cumplimiento en el contenido declarado, aspectos clave en la evaluación de Profeco.

Las pruebas de laboratorio confirmaron que mantiene una composición adecuada para el consumo, sin alteraciones ni mezclas no declaradas. Además, su etiquetado resultó claro y veraz, evitando términos engañosos que sí se detectaron en otros productos del mercado.

Otro punto relevante fue su relación calidad-precio. Aunque no es el aceite más barato, ofrece consistencia en su desempeño y cumple con los estándares sanitarios exigidos. Profeco ha señalado en distintos estudios que este equilibrio es uno de los factores más importantes al momento de elegir productos básicos.

En términos de uso, este tipo de aceite vegetal es versátil para distintas preparaciones, lo que también influye en su posicionamiento dentro del estudio. La estabilidad a temperaturas de cocción y su comportamiento en alimentos fueron considerados dentro de la evaluación general.

Otras marcas confiables bien calificadas

Además del mejor evaluado, el análisis identificó otros aceites que cumplen con los estándares y pueden considerarse opciones confiables. Entre ellos se encuentra Aceite 1-2-3, también producido por Ragasa Industrias, que destacó por su consistencia y buen desempeño en pruebas de calidad.

Otra marca bien evaluada fue Aceite Nutrioli de Ragasa Industrias, que obtuvo resultados favorables en pureza y contenido neto. Este producto es ampliamente distribuido en el país, lo que lo convierte en una alternativa accesible para distintos consumidores.

También se identificaron aceites que, aunque cumplen en aspectos básicos, presentan áreas de mejora, especialmente en el uso de etiquetas que pueden resultar confusas. Profeco ha insistido en que el consumidor debe revisar cuidadosamente la información del producto, más allá del diseño del envase o las frases publicitarias.

El estudio confirma una tendencia recurrente: los productos de uso cotidiano no siempre requieren un gasto elevado para garantizar calidad. Lo esencial está en verificar que cumplan con normas y que su composición sea transparente.

En la cocina, donde cada ingrediente influye en el resultado final, elegir un aceite no es un detalle menor. Más que seguir hábitos o marcas tradicionales, los datos permiten ajustar esa decisión con mayor precisión y evitar pagar de más por cualidades que no siempre están comprobadas.