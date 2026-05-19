Crimen impone cuota en la Sierra de Huautla; amenazan a párroco y provocan éxodo

El pasado sábado el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, le dio voz a los que no la tienen, a quienes no tienen más recurso que callar o ser asesinados, a quienes viven en la Sierra de Huautla, el rincón más olvidado de Morelos, donde los criminales cobran extorsión hasta por vivir y tener una casa.

El mismo sábado el Obispo Ramón Castro Castro, aseguró que en Morelos, denunciar a los extorsionadores es una sentencia de muerte, "en uno de los rincones más pobres y más olvidados de nuestro Estado, en Huautla, el crimen organizado ha llegado a un grado de crueldad que ya no tiene nombre. Cobran cuota, cobran piso, simplemente por vivir allí."

Hasta este martes las autoridades no habían tenido contacto con el obispo y a 100 kilómetros de Cuernavaca, hasta la Sierra de Huautla, sólo un destacamento de soldados vigila la entrada, que de poco o nada a servido porque los extorsionadores han causado el éxodo de habitantes de la sierra que son desplazados a municipios como Jojutla, Zacatepec o Puente de Ixtla.

La crisis escaló al ámbito eclesiástico tras revelarse que el párroco de San Francisco de Asís tuvo que huir. Pedro Tonantzin

El desinterés de las autoridades es tal, que el tema será tocado hasta este jueves, porque no hay prisa, cuando se vive a 100 kilómetros de Huautla y desde la comodidad de la oficina, no se siente la tensión de ser vigilado todos los días por sicarios armados que se pasean en motos impunemente. Lo que ocurre en Huautla, puede esperar.

El secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, expresó,"el día jueves hemos concertado una reunión con el señor obispo para platicar sobre todos los aspectos que engloban la materia de seguridad en el estado. Creemos que debemos de caminar juntos y así será. El día jueves estaremos platicando sobre todos estos aspectos. El secretario de Seguridad Pública está abordando ya, en lo particular, esos asuntos. El día de hoy, muy temprano, mantuvimos una comunicación y se están abordando, en lo particular, cada uno de los asuntos."

Allá en la Sierra los discursos y las narrativas falsas no sirven de nada, la ley la imponen las armas, el grupo más violento asume el poder, y no hay autoridad a la cual recurrir porque su autoridad inmediata, el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, está señalado por sus nexos criminales, por ser compadre de Alfonso Miranda Gallegos, exalcalde de Amacuzac y tío del líder de Los Rojos, Santiago Mazari "El Carrete", actualmente preso por secuestro y asesinato.

Desplazamiento forzado en Morelos: Sicarios vacían comunidades de la Sierra de Huautla. Pedro Tonantzin

Denunciar o quejarse en esas condiciones, es una sentencia de muerte.

En un recorrido por la zona desde Jojutla hasta Huautla, ninguna patrulla, ningún puesto de vigilancia hay en la zona; sólo habitantes que ven de reojo, que ya saben que "los halcones", reportan todo vía radio, porque en toda la Sierra la telefonía móvil no es posible, porque de haberla vídeos y denuncias en tiempo real inundarían las redes sociales, acá se vive en el siglo pasado, sin telefonía móvil y sin datos para transmitir video.

El párroco de la zona se atrevió a denunciar y proteger a sus feligreses, de inmediato fue amenazado y obligado a salir, porque de no hacerlo los extorsionadores lo habrían matado.

En obispo Castro Castro añadió, "y cuando el párroco de San Francisco de Asís en Huautla se convirtió en el último reducto de esperanza para la comunidad, el crimen organizado lo amenazó con quitarle la vida. Tan graves, tan reales, tan concretas esas amenazas, que tuvo que salir de su comunidad para proteger su propia integridad. Y hoy Huautla está sin pastor".

En la zona no hay patrullajes de la policía estatal, con la única excepción de un destacamento militar apostado en la entrada de la sierra. Pedro Tonantzin

Hoy la zona está en el olvido de las autoridades, porque despejar la zona de sus habitantes le sirve al crimen para sembrar y producir drogas sin testigos, como ya ha ocurrido en estas montañas de la tierra de Morelos, donde el silencio lo imponen los criminales.