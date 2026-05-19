Segob pide a transportistas no afectar a terceros durante mega marcha del miércoles

En respuesta a la mega marcha y bloqueos carreteros que realizarán este 20 de mayo transportistas y productores agrícolas, la Secretaría de Gobernación aseguró que se mantienen abiertos los canales de comunicación de manera permanente.

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia federal relató que el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, atiende las demandas de los manifestantes a través de las distintas mesas de diálogo, instaladas con anterioridad con la finalidad de "dar seguimiento a sus planteamientos, construir alternativas de atención y avanzar en soluciones dentro del ámbito de competencia de las dependencias correspondientes".

En respuesta a la advertencia de transportistas y productores, la Secretaría de Gobernación pidió la noche de este martes que la manifestación u otra otra expresión "se realice sin afectar a terceros, evitando bloqueos o acciones que interrumpan el libre tránsito, el abasto, la actividad económica y la vida cotidiana de la población".

En el mensaje difundido por la dependencia se reconoció el derecho a la libre manifestación de transportistas y productores; igualmente se destacó la "importancia de garantizar la convivencia de los derechos de todas y todos, privilegiando el diálogo, la responsabilidad y la atención institucional".

La mega marcha es convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) para exigir- como en otras ocasiones - más seguridad en carreteras, castigo a los asesinos de sus compañeros y mejorar condiciones laborales.

“No existe razón para manifestarse”

Desde el mes pasado, cuando transportistas y campesinos amagaron con otra mega marcha y bloqueos, la Secretaría de Gobernación (Segob) reafirmó que no existían razones para que organizaciones del campo y del transporte salieran a manifestarse.

La postura gubernamental difundida mediante un comunicado de prensa en el que la dependencia presidida por Rosa Icela Rodríguez Velázquez insistió en que el Gobierno federal ha apoyado a productores y a transportistas en el país, por lo que las pocas organizaciones que han decidido bloquear vías de comunicación carecen de argumentos para salir a las calles.

La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo, sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos afectando a terceros (…) reiteramos que no existe razón alguna para manifestarse y menos para afectar a terceros”, se detalló en el comunicado oficial.

Luego de negar el derecho de los inconformes a expresarse, la Segob señaló que en coordinación con la Secretaría de Agricultura desde el año pasado se estableció un diálogo con transportistas y productores para atender sus demandas.

Como resultado de esos acercamientos “se dispusieron 3 mil 412 millones de pesos para compensar -por los precios de los granos - a más de 40 mil 910 productores”.

Los apoyos han sido “de manera directa y a nadie se le ha negado” aseguró la postura oficial.

En el caso de Sinaloa, por ejemplo “se ha llegado a un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa en la siguiente cosecha”, resaltó la dependencia.

Para dar mayor seguridad a productores y transportistas, la Secretaría de Gobernación insistió que ha existido diálogo con mandos de la guardia nacional con el propósito de diseñar operativos que disminuyan las agresiones por parte de la delincuencia.

jcp