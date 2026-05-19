México ha solicitado 269 extradiciones a EU sin recibir ninguna: Cancillería

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que desde enero de 2018 México ha realizado 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos sin que se haya concretado alguna entrega.

Al participar en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller desglosó que 36 de los casos fueron negados y 233 permanecen pendientes.

Ante la polémica surgida por la lista de 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa y la entrega voluntaria de dos de ellos, el funcionario federal explicó que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece la presentación de pruebas correspondientes y que ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus connacionales.

Roberto Velasco señaló que las solicitudes son sometidas a una valoración exhaustiva y que los delitos imputados deben estar claramente sustentados para proceder con una extradición.

En la lista de solicitudes de extradición a México, el canciller presentó los casos rechazados relacionados con factureras, corrupción y el caso Ayotzinapa.

La presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que México no ha recibido a ninguno de los solicitados en extradición, incluido el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, a quien el gobierno de México tramitó ante Estados Unidos una solicitud de detención provisional con fines de extradición por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026 a Estados Unidos. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno. Del primero de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición; no han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, señaló.

Lista de solicitudes de extradición

Francisco Javier “N” (caso Tamaulipas)

Delito: uso ilícito de atribuciones y facultades.

Estatus: se solicita petición formal.

Delito: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Estatus: se solicitó información adicional.

Víctor Manuel “N” (desfalco a Segob y factureras)

Delito: delincuencia organizada.

Estatus: se negó por no ser delito violento.

Rafael “N” y Elías “N” (caso Infonavit) Delito: delincuencia organizada. Estatus: se solicitó petición formal por no ser delito violento ni considerarse a los acusados como un riesgo para la sociedad.

José Ulises “N” (juez del caso Ayotzinapa) Delito: delincuencia organizada. Estatus: se requirió información adicional y pruebas en su proceso.

Pablo “N”, “El Transformer” (miembro de Guerreros Unidos y caso Ayotzinapa) Delito: delincuencia organizada.