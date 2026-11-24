La expansión del grupo criminal encabezado por Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en Sinaloa no puede explicarse sin la presunta protección de autoridades municipales y estatales, así como por actos de corrupción que le permitieron mantener el control territorial y evadir la justicia durante años, afirmó Samuel González Ruiz, exdirector de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio, el consultor en materia de seguridad consideró que las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la relación entre corrupción política y el crecimiento de esta organización, apuntan a un problema que debe investigarse más allá de la captura del narcotraficante.

González Ruiz recordó que El Chapo Isidro fue detenido en cuatro ocasiones desde 2011 y posteriormente liberado, hasta la operación más reciente. A su juicio, esas liberaciones obligan a revisar qué ocurrió en las instancias políticas y judiciales que intervinieron en cada caso.Cuatro detenciones y cuatro liberaciones

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional trasladan a Fausto Isidro Meza Flores, alías ‘El Chapo Isidro’, y sus dos coacusados, al Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano. Foto: Ricardo Vitela

El exfuncionario explicó que las detenciones anteriores no derivaron en que el presunto líder criminal permaneciera bajo custodia. Consideró que esto pudo estar relacionado con la influencia de sus abogados sobre autoridades políticas y judiciales, además de posibles actos de corrupción.

También señaló que el sistema penal acusatorio permite que los jueces valoren las condiciones de una detención y las pruebas presentadas por las autoridades. Si los informes policiales tienen errores o no cumplen con los requisitos legales, explicó, pueden abrirse espacios para que una persona detenida sea liberada.

En ese contexto, sostuvo que la corrupción puede facilitar que los procedimientos se integren de manera deficiente y que eso termine favoreciendo a integrantes de organizaciones criminales.El control territorial alcanzaba a autoridades locales

González Ruiz consideró que la operación para detener a El Chapo Isidro evidenció el nivel de control que mantenía en el norte de Sinaloa. Señaló que el despliegue de fuerzas federales se prolongó durante aproximadamente tres meses, con presencia militar y acciones de inteligencia en la región.

Para el especialista, una de las preguntas centrales es por qué el narcotraficante no abandonó la zona pese a los operativos desplegados en su búsqueda. Su explicación es que contaba con una red de protección y contactos que le permitían conocer los movimientos de las autoridades.

Fausto Isidro “N” fue internado en el penal federal No. 1 El Altiplano.

El consultor también mencionó versiones sobre la presunta incorporación de personas vinculadas con el grupo criminal a la estructura del gobierno municipal de Guasave, así como posibles contactos con autoridades de mayor nivel.

Aclaró que la eventual responsabilidad de funcionarios estatales debe establecerse mediante investigaciones. Sin embargo, insistió en que la permanencia y operación de una organización de ese tamaño difícilmente pueden entenderse sin algún tipo de respaldo o complicidad institucional.La captura no basta para desmantelar la red de protección

El entrevistado advirtió que detener a los principales líderes criminales no garantiza por sí mismo que desaparezcan las estructuras que les permiten operar. Consideró necesario investigar y depurar las instituciones municipales y estatales para identificar posibles vínculos con el grupo.

También sostuvo que la falta de detenciones de políticos en Sinaloa contrasta con las declaraciones oficiales sobre la protección que habría permitido el crecimiento de la organización. Por ello, planteó que las autoridades deben pasar de los señalamientos a investigaciones que produzcan resultados.La violencia y la falta de control territorial afectan la imagen de México

González Ruiz señaló que el problema no se limita a la seguridad interna. Afirmó que la violencia y la presencia de organizaciones criminales también afectan la percepción internacional de México y pueden tener consecuencias para sectores como el turismo.

Como ejemplo, mencionó los efectos que los episodios de violencia pueden generar en destinos como Puerto Vallarta y otros puntos turísticos del país. Consideró que la falta de control territorial alimenta la percepción de riesgo entre visitantes extranjeros.

El Chapo Isidro fue escoltado por un convoy militar. Foto: Cuartoscuro.

El especialista respaldó la colaboración entre México y Estados Unidos para desmantelar estas organizaciones, particularmente ante las acusaciones sobre el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Finalmente, insistió en que la captura de El Chapo Isidro debe conducir a una investigación sobre las redes políticas y judiciales que presuntamente facilitaron su operación durante años.