Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que durante la actual administración federal se han asegurado 7 mil 400 armas de fuego en Sinaloa, cifra que representa aproximadamente el 20 por ciento del total de armamento decomisado en todo el país.

El funcionario federal dio a conocer los resultados este martes, durante un acto de entrega de patrullas en Culiacán, donde destacó los avances de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con el Gobierno de Sinaloa y las autoridades federales.

De acuerdo con el balance presentado por García Harfuch, del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026 también fueron detenidas cerca de 4 mil 200 personas y se aseguraron 150 toneladas de droga en la entidad.

Desde el primero de octubre del 2024 al 15 de noviembre del 2026, han sido detenidas cerca de 4 mil 200 personas, asegurados 150 toneladas de droga y se han asegurado más de 7 mil 400 armas de fuego en Sinaloa, que representa aproximadamente el 20 por ciento de las armas aseguradas en todo el país”, sostuvo.

Destruyen más de 2 mil laboratorios de metanfetamina

Como parte de las acciones contra las organizaciones criminales, el titular de Seguridad destacó que elementos del Ejército y la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), han inhabilitado y destruido 2 mil 627 laboratorios y áreas de concentración utilizados para la producción de metanfetamina.

García Harfuch subrayó que los resultados no corresponden únicamente a operativos específicos, sino a una estrategia permanente que contempla labores de vigilancia, inteligencia e investigación.

No se trata de operativos aislados, ni de acciones que concluyan después de una detención. Todos los días, las instituciones de seguridad realizan patrullajes, labores de vigilancia, operaciones de inteligencia e investigación para detener a quienes generan violencia”, refrendó.

El secretario explicó que las áreas de inteligencia militar, naval y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen un intercambio permanente de información que permite fortalecer las investigaciones y las operaciones del Gabinete de Seguridad.

Señaló que esta coordinación institucional busca traducir los resultados de las acciones de seguridad en mejores condiciones de tranquilidad para la población sinaloense.

Asimismo, detalló que la estrategia de seguridad en Sinaloa tiene tres objetivos fundamentales: reducir los delitos de alto impacto, particularmente el homicidio doloso; detener a las personas que generan violencia y debilitar a los grupos que afectan a las familias de la entidad.

A estos objetivos, agregó, se suma el fortalecimiento de las corporaciones estatales y municipales mediante capacitación, investigación, inteligencia y equipamiento.

Pero uno muy importante es el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales mediante capacitación, investigación, inteligencia y equipamiento”, puntualizó.

García Harfuch destaca detención de Chapo Isidro

Durante su intervención, García Harfuch también destacó la detención realizada el pasado 20 de noviembre en Guasave, donde fue capturado Fausto Isidro N, conocido como Chapo Isidro, identificado por las autoridades como líder de una facción criminal.

El funcionario consideró esta captura como parte de las acciones para detener a quienes generan violencia y debilitar las estructuras de las organizaciones delictivas que operan en Sinaloa.

La entrega de patrullas en Culiacán formó parte de las acciones de fortalecimiento institucional que, de acuerdo con el secretario, son fundamentales para mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y avanzar en la estrategia de seguridad en el estado.