Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, cuenta con cinco carpetas de investigación por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que, por esos delitos, el líder del Cártel de Guasave, con operación en Sinaloa, tiene pendientes dos mandamientos judiciales, órdenes de captura.

En uno de esos procesos, la defensa de Meza Flores logró que la autoridad judicial le concediera un amparo, pero el otro proceso está vigente.

De acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad, el integrante de la célula delictiva afín al Cártel de los Beltrán Leyva, vinculada con Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, cuenta con un historial delictivo por el que es investigado en México y Estados Unidos.

Al respecto, en relación con las actuaciones del país vecino, la Corte Federal para el Distrito de Columbia realizó una solicitud de detención con fines de extradición.

Extradición

En relación con la identidad jurídica con las leyes mexicanas, a Meza Flores se le acusa en Estados Unidos de los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Se indicó que, en relación con el procedimiento y las formalidades a las que se refiere el tratado bilateral en materia de extradición, y de los tiempos diplomáticos, se determinará la viabilidad de su entrega a las autoridades estadounidenses que lo requieren.