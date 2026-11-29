La publicista y escritora Ana María Olabuenaga afirmó que los influencers surgieron por la pulverización de los medios.

Hay una vieja idea en publicidad que dice que los clientes saben que la mitad del presupuesto que destinan para promover sus productos o servicios no funciona; el problema es que no saben cuál es esa mitad", planteó.

Y frente a esa incógnita comenzaron a ponerle presupuesto a diferentes posibilidades que podrían asegurar un buen camino para sus marcas.

La ecuación, contó, era elemental: el pago era en función del número de seguidores.

Después fuimos descubriendo que tener seguidores no necesariamente significaba influencia. Y que una comunidad pequeña podía ser mucho más poderosa que una multitud indiferente. Entendimos que lo importante no era cuánta gente lo veía, sino cuánta gente le creía", compartió la publicista.

Ana María Olabuenaga sostuvo que estamos entrando a una etapa en que las marcas buscan generadores de contenido que sean intérpretes de la realidad y de emociones colectivas.

Explicó que antes las marcas construían un mensaje y buscaban quién lo difundiera.

Ahora estamos buscando una persona cuya personalidad, credibilidad y relación emocional con el grupo que la sigue pueda darle significado a nuestra marca. En 2027 veremos menos obsesión por los grandes números, porque lo que buscamos es que la influencia se traduzca en conexión", aseveró.

Y en medio de la multiplicación de contenidos, personajes y recomendaciones, asistiremos a una paradoja que la experta calificó de extraordinaria:

mientras más personalidades se fabriquen de manera más rápida y más fácil, más valiosa habrá de volverse la credibilidad de una persona real".

Y aunque admite que “va a ser difícil distinguir entre unos y otros”, augura que “lo humano va a adquirir una nueva dimensión”, porque además de buscar personas que tienen algo que decir, será primordial encontrar aquellas capaces de hacer sentir.