Primeros resultados de examen UNAM muestran una curva distinta

Mientras la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) todavía deberá completar el análisis de los resultados, los primeros cortes estadísticos ya muestran un comportamiento distinto al observado en el examen de ingreso aplicado originalmente en línea.

El rector Leonardo Lomelí aseguró que los datos preliminares son consistentes con el comportamiento estadístico de exámenes presenciales anteriores.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, realizó un recorrido de supervisión en el Palacio de los Deportes, en el último día de aplicación del examen de control para ingreso a licenciatura. ALEJANDRO AGUILAR

Explicó que, a diferencia de la prueba en línea, en la que la Universidad detectó una distribución bimodal en los resultados, los primeros datos del examen de control muestran una curva que se comporta de manera previsible.

Decenas de estudiantes acudieron a la aplicación del examen de control de la UNAM en el Palacio de los Deportes. ALEJANDRO AGUILAR

Para la Universidad, este comportamiento representa un primer elemento de tranquilidad respecto de la validez de los resultados obtenidos en el examen de control.

Sin embargo, el rector aclaró que todavía se realizará todo el análisis estadístico antes de llevar a cabo la asignación de lugares.

Resultados, el 29 y 30 de agosto

La UNAM prevé publicar los resultados del examen de control el fin de semana del 29 y 30 de agosto.

La intención es que los aspirantes seleccionados puedan iniciar su proceso de inscripción el 31 de agosto, fecha prevista para el inicio de actividades académicas.