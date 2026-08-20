Huracán 'Lala' amenaza Hawái y México vigila la posible formación del ciclón 'Ilce'

La temporada de huracanes en el Océano Pacífico mantiene una intensa actividad. Mientras el huracán Lala avanza con fuerza hacia territorio hawaiano, las autoridades meteorológicas mexicanas vigilan de cerca una zona de baja presión que podría dar vida al ciclón tropical Ilce.

A la par, diversos fenómenos meteorológicos impactarán fuertemente el clima en la República Mexicana en las próximas horas.

El huracán Lala en el Pacífico: Alerta para Hawái

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami ha emitido una alerta por el paso del huracán Lala, el cual se desplaza hacia el norte-noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

Actualmente, el cicló presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h con ráfagas aún mayores. Su centro se aproxima peligrosamente al Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea en Hawái.

"Un gran oleaje asociado con Lala afectará al Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea durante los próximos dos días. Es probable que estas grandes olas inunden pequeñas islas, especialmente desde French Frigate Shoals a Maro Reef", advirtió el NHC.

¿Nacerá el ciclón Ilce? Zona de vigilancia en Oaxaca

Por su parte, en México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo estricta vigilancia una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Oaxaca.

Ubicación actual: A 765 kilómetros al sur de Puerto Escondido, Oaxaca.

A 765 kilómetros al sur de Puerto Escondido, Oaxaca. Probabilidad de desarrollo: 20% en las próximas 48 horas.

20% en las próximas 48 horas. Trayectoria: Desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

De continuar su evolución y alcanzar la categoría de tormenta, este sistema llevaría el nombre de Ilce.

Clima en México: Monzón y onda tropical 29 traen lluvias

El territorio mexicano experimentará un clima de contrastes debido a la interacción del monzón mexicano, la onda tropical número 29, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas.

Lluvias intensas: Jalisco (oeste).

Jalisco (oeste). Lluvias muy fuertes: Colima, Michoacán (oeste) y Guerrero (centro y oeste).

Colima, Michoacán (oeste) y Guerrero (centro y oeste). Lluvias fuertes: Sonora (este), Nayarit, Guanajuato (sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Puebla (norte), Veracruz (centro y sureste) y Oaxaca (oeste).

Sonora (este), Nayarit, Guanajuato (sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Puebla (norte), Veracruz (centro y sureste) y Oaxaca (oeste). Chubascos: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

Onda de calor extremo: ¿Qué estados superarán los 40 grados?

A pesar de las precipitaciones, el ambiente caluroso dominará gran parte del país, con una marcada onda de calor afectando el norte de México y los estados del litoral.