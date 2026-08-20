FGR asegura 467 mil litros de hidrocarburo en dos cateos en Nuevo León

En un nuevo operativo ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ahora en dos predios del municipio de Salinas Victoria se logró el decomiso de 467 mil litros de hidrocarburo, así como artículos para la presunta extracción y almacenamiento del petrolífero, en Nuevo León.

La dependencia federal informó que en el primer cateo, efectivos de la Policía Federal Ministerial aseguraron dos montacargas, cinco semirremolques, un remolque acondicionado como oficina, un tanque y un compresor.

Además de tres silos, dos motobombas, siete tramos de manguera de alta presión, una estructura metálica, un tanque de fluido y filtrado, cinco frac tanks, un equipo cuenta litros, dos tractocamiones y 426 litros de hidrocarburo.

En total se aseguraron los 467 mil litros de petrolífero y los dos inmuebles que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Cortesía

En un segundo predio se confiscaron 31 tractocamiones, seis semirremolques, un autotanque, cinco dollys, una cama baja, dos cabinas con chasis, un remolque, cinco contenedores, cinco remolques, 41 mil litros de hidrocarburo, un tanque horizontal, 10 cubitanques, tres remolques habilitados como comedor y oficinas, así como dos motocicletas.

En total se aseguraron los 467 mil litros de petrolífero y los dos inmuebles que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) para la integración de la investigación correspondiente.

Apenas el martes, la FGR informó de otro importante aseguramiento de 371 mil litros de hidrocarburo en un cateo a un predio en Escobedo.