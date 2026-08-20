¿Por qué el examen de bachillerato UNAM tuvo otro comportamiento que el de licenciatura?

Una posible explicación de por qué el examen de ingreso a bachillerato tuvo un comportamiento distinto al de licenciatura, pese a que ambos fueron aplicados en línea, es que la primera prueba contó con más reactivos y éstos fueron aleatorios, lo que habría dificultado el uso de inteligencia artificial durante el tiempo disponible para responder, señaló el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

El rector aclaró que estas características no hacen imposible recurrir a herramientas de inteligencia artificial, pero sí complican su utilización para resolver los reactivos dentro del tiempo establecido.

Tercer día de aplicación del examen de control de la UNAM en el Palacio de los Deportes

“Esto habría hecho más difícil, no imposible, pero sí más difícil el tener ayuda de inteligencia artificial en el tiempo en el que se tiene que responder el examen”, señaló.

La diferencia es relevante para la UNAM porque el examen de ingreso a licenciatura aplicado originalmente en línea presentó un comportamiento estadístico atípico, con una distribución bimodal en los resultados, situación que llevó a la Universidad a convocar a los aspirantes a un examen de control presencial.

En cambio, el comportamiento observado en el examen de bachillerato fue distinto.

Lomelí señaló que esta diferencia será uno de los elementos que la Universidad deberá analizar para definir las características de sus próximos procesos de ingreso y determinar en qué casos resulta viable mantener una prueba en línea.