Cuatro apoyos del Infonavit para pagar menos y proteger tu vivienda

Contratar una hipoteca significa asumir un compromiso de largo plazo, pero las condiciones económicas de una familia no permanecen iguales durante toda la vida del crédito. Los ingresos pueden disminuir, el empleo puede perderse y una vivienda puede resultar afectada por un accidente o un desastre natural.

El Infonavit cuenta con programas para responder a distintos momentos del financiamiento. Algunos permiten terminar de pagar con un descuento; otros reducen temporalmente la mensualidad o protegen al acreditado ante una contingencia.

Estos beneficios no se aplican de la misma manera ni están disponibles para todos los créditos. Antes de realizar un pago extraordinario o solicitar una reestructura es necesario consultar Mi Cuenta Infonavit y conocer las condiciones particulares del financiamiento.

Los créditos elegibles pueden liquidarse con un descuento de 50% cuando el saldo pendiente es igual o menor al 25% del monto original. Alexandro Medrano

Cuando el saldo pendiente representa 25% o menos del monto original, el crédito puede ser candidato al programa de Descuento por Liquidación Anticipada. Si resulta elegible, el Instituto determina una cantidad con la que puede liquidarse la deuda aplicando un descuento de 50% sobre el saldo.

La elegibilidad y el monto se actualizan mensualmente. La información puede consultarse a partir del día 10 en Mi Cuenta Infonavit, dentro de Saldos y Movimientos.

No debe depositarse una cantidad aproximada. Para recibir el beneficio es necesario pagar el monto exacto indicado, en una sola exhibición y dentro del plazo señalado. Si se entrega una cantidad menor, se abonará al crédito, pero el descuento podría no aplicarse.

Nivela tu Pago puede reducir entre 25% y 75% la mensualidad de un crédito durante un periodo máximo de 12 meses.Valor ALT: Infografía sobre Nivela Alexandro Medrano

No todas las personas cuentan con recursos para liquidar anticipadamente. Cuando los ingresos disminuyen y la mensualidad comienza a ser difícil de cubrir, Nivela tu Pago ofrece una alternativa para evitar que el problema siga creciendo.

Este programa puede reducir entre 25% y 75% el pago mensual durante un periodo máximo de 12 meses. La diferencia es cubierta por el Infonavit y el porcentaje se determina mediante un análisis de la situación económica de la persona acreditada.

Puede solicitarse con el crédito al corriente o con mensualidades pendientes, con o sin una relación laboral formal. No es una condonación total ni un cambio permanente: es una reestructura temporal que debe cumplirse en los términos acordados.

En caso de desempleo, el Fondo de Protección de Pagos puede cubrir 90% de la mensualidad durante un máximo de seis meses. Alexandro Medrano

Si la dificultad comenzó por la pérdida del empleo, el Fondo de Protección de Pagos puede cubrir durante seis meses la mayor parte de la mensualidad. La persona acreditada paga 10% del importe correspondiente, además de los seguros y comisiones, mientras el Fondo cubre el resto.

Este apoyo está disponible para créditos contratados a partir de enero de 2009 y requiere haber cubierto previamente la cuota correspondiente. Puede utilizarse nuevamente después de cinco años, siempre que se cumplan las reglas vigentes.

El monto exacto y los meses disponibles deben consultarse en Mi Cuenta Infonavit. Realizar pagos distintos de los indicados puede provocar que el crédito no se considere al corriente.

Las viviendas con un crédito hipotecario Infonavit vigente pueden contar con cobertura frente a determinados desastres naturales o accidentes. Alexandro Medrano

La protección no se limita a la deuda. Las viviendas adquiridas con un crédito hipotecario vigente del Infonavit cuentan con un seguro para atender daños súbitos e imprevistos provocados por determinados desastres naturales o accidentes.

Para utilizarlo, el crédito debe estar vigente y al corriente. El incidente debe reportarse dentro de los dos años posteriores a la fecha en que ocurrió y será una aseguradora la encargada de valorar si se trata de una pérdida parcial o total.

La cobertura no sustituye el mantenimiento del inmueble. El desgaste paulatino, la falta de conservación, los movimientos graduales del terreno y determinadas deficiencias de construcción se encuentran entre las exclusiones.

Conocer estos mecanismos antes de necesitarlos permite actuar con rapidez. La recomendación es revisar periódicamente el estado del crédito, conservar los comprobantes de pago y utilizar únicamente los canales oficiales del Instituto. Los trámites del Infonavit son gratuitos.