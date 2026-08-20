Comisión Técnica de la UNAM alista informe sobre fallas en examen de ingreso

Ya concluida la etapa de la presentación del examen de control presencial, la Comisión Técnica creada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entrará en la etapa final de su análisis sobre las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura aplicado originalmente en línea.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, recorrió el bloque A del examen de control en el Palacio de los Deportes Foto: Alejandro Aguilar

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que el grupo de expertos espera contar la próxima semana con la información necesaria para cerrar su diagnóstico y presentar sus recomendaciones durante los primeros días de septiembre.

“La Comisión Técnica sigue trabajando. En este momento está desahogando básicamente lo que en principio era la primera y la segunda etapa, que es el diagnóstico de lo que ocurrió y también las recomendaciones hacia adelante”, explicó.

De acuerdo con Lomelí, la Comisión envió cuestionarios a las distintas áreas de la Universidad involucradas en el proceso para recabar información y permitir que cada una presente sus elementos sobre lo ocurrido.

En al menos 16 casos, los aspirantes fueron cambiados de lugar debido a que sus tabletas dejaron de responder correctamente. ALEJANDRO AGUILAR

“Lo que me comentaron es que ellos esperan la próxima semana ya tener toda la información porque han mandado cuestionarios en las distintas áreas involucradas para de esta manera prestarles posibilidades de presentar su informe y sus recomendaciones en los primeros días de septiembre”, señaló.

La Comisión Técnica, además, ya se reunió con la empresa y le hizo llegar un cuestionario como parte de su investigación.