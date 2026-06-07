PRI barajea hoy su último gran bastión; abren urnas para renovar Congreso local

En las elecciones de hoy para renovar el Congreso de Coahuila, el PRI se juega la supervivencia en el último bastión que le queda, detentando hoy la gubernatura y la mayoría en el Congreso local; en Durango, la otra entidad que gobierna, en 2024 ya perdió el Poder Legislativo.

En tanto, Morena se propone romper la hegemonía priista en el estado tras casi un siglo, 97 años, de “carro completo” del tricolor; sin embargo, enfrenta la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la dirección de la estructura territorial morenista en la entidad en mayo pasado, al dejar el cargo de secretario general del partido.

A través de un mensaje en redes sociales, el líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, burlando la veda electoral, llamó a lograr el “milagro mexicano”, mientras que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, enfrenta su primera elección como dirigente partidista, previa a las elecciones intermedias de 2027.

Hoy se llevarán a cabo elecciones para renovar el Congreso coahuilense. Alma Gudiño

Moreno Cárdenas afirmó que a un año de la elección federal y la renovación de 17 gubernaturas el 6 de junio de 2027, México enfrenta una decisión histórica ante la concentración de poder por parte de Morena.

“Por eso vamos por el Milagro Mexicano para devolver el poder a México. Para que las decisiones vuelvan a estar en manos de los ciudadanos. Para recuperar los contrapesos, fortalecer las instituciones y abrir una nueva etapa de crecimiento, prosperidad y unidad nacional”, apuntó.

El reto para PRI y Morena es posicionarse en Coahuila rumbo a la renovación de la gubernatura, tras concluir el mandato del gobernador Manolo Jiménez, en 2029, y también mostrar la eficacia de sus estructuras para movilizar a los votantes, en el único estado que no ha existido alternancia política en casi una centuria.

En esta ocasión a diferencia de las elecciones recientes a la gubernatura y al congreso local, el PRI no va en alianza con el PAN, el cual, por su parte, también intenta posicionarse como la segunda fuerza electoral en Coahuila.

Aquí podrá encontrar algunas recomendaciones para encontrar su casilla, entre otros puntos. Erick Retana

Mientras que Morena sólo va en coalición para el Congreso local con PT, mientras que el PVEM decidió competir en solitario.

Curules en juego

Hoy se elegirán a 25 diputados, de los cuales 16 son de mayoría relativa y 9 pluris, y el PRI tiene el reto de mantener la mayoría legislativa en alianza con la UDC.

Actualmente, de los diputados locales, el PRI cuenta con 10; el PAN, con 5, y Morena, 5, todos ellos plurinominales; el PRD, como partido local, cuenta con 2; mientras que UDC, PT y PVEM, tienen un diputado, cada uno.

En el caso de Morena, tras la salida como operador político en Coahuila de Andrés Manuel López Beltrán para buscar el próximo año una diputación en Tabasco, la carta fuerte del partido para ganar votos en la entidad son los programas sociales.

“ Somos un movimiento que se organiza y que tiene claro su compromiso: profundizar la transformación y defender la soberanía nacional”, escribió en redes sociales la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Más de 4 mil casillas

Hoy, el INE instalará 4 mil 256 casillas, además se instalarán 15 casillas especiales con 60 urnas electrónicas para garantizar unas elecciones accesibles.

El INE recordó que el horario de votación en Coahuila será de las 8:00 a las 18:00 horas, y que las personas que se encuentren formadas antes del cierre de las casillas podrán ejercer su derecho al sufragio con su credencial para votar.

La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía (LNEDF) de Coahuila está integrada por dos millones 497 mil 551 personas, de las cuales un millón 269 mil 510 son mujeres, un millón 228 mil 39 hombres y dos personas no binarias.

La ciudadanía puede consultar la ubicación de su casilla en la plataforma digital institucional Ubica tu Casilla, ingresando la sección electoral que aparece en su Credencial para Votar.

Con las etapas preparatorias concluidas y las casillas integradas, el INE destacó que están dadas las condiciones operativas, logísticas y tecnológicas necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

Batalla en redes

Mientras las campañas en Coahuila concluyeron el pasado miércoles y se está en veda electoral, la batalla de partidos y candidatos se ha desplazado al ecosistema digital y redes sociales, que no están regulados por la autoridad electoral.

Los bots y la propaganda negra en grupos de WhatsApp y cuentas anónimas de Facebook o X aumentaron este fin de semana, previo a la apertura de las urnas. Es una estrategia para cazar el voto indeciso en las últimas 24 horas sin dejar rastro legal, cambiando la dinámica tradicional de las campañas.

Un total de 181 personas sufragaron desde sus hogares o asilos, como el Ropero del Pobre en Saltillo. Alma Gudiño

En redes se habla de la renovación del Congreso de Coahuila como un tablero de ajedrez histórico rumbo a las elecciones de 2027.

Se postean mensajes donde se analiza matemáticamente el significado de que el tricolor logre mantener su “carro completo” en el Congreso estatal, al igual que las recientes elecciones de legislativas de 2023, frente a Morena y el PT, que buscan acabar con una hegemonía.

El Congreso local tiene a su cargo rubros de gran relevancia como la asignación del presupuesto, aprobación de reformas y el escrutinio del ejercicio del gobernador priista Manolo Jiménez.

amc