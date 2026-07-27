Fuerte lluvia dejó severas afectaciones en distintos puntos de Jalisco

JALISCO.

La intensa lluvia registrada este lunes dejó severas afectaciones en distintos puntos de Jalisco.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se reportaron encharcamientos, inundaciones, semáforos fuera de funcionamiento, varias colonias con interrupciones en el suministro eléctrico y, de manera preliminar, la caída de al menos 30 árboles.

Reproducir Lluvias en Jalisco

En Poncitlán, la tormenta estuvo acompañada de una intensa granizada que cubrió de blanco calles y banquetas.

Además, también se reportó la caída de granizo en diversas vialidades de Tlajomulco de Zúñiga, especialmente en la zona de Santa Fe, donde habitantes compartieron imágenes de la fuerte precipitación.

Reproducir Lluvias en Jalisco

Cuadrillas de Protección Civil y Bomberos mantienen recorridos por distintos municipios para atender los reportes que continúan generándose conforme avanza la noche y realizar la evaluación de posibles afectaciones.