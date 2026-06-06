Elecciones legislativas en Coahuila; Morena busca derrocar al PRI

SALTILLO.– Este 7 de junio, Coahuila tendrá elecciones locales para la renovación del Congreso del Estado, una jornada en la que el Partido Revolucionario Institucional busca refrendar su liderazgo y conservar la entidad como el principal bastión del tricolor en el país.

El PRI va en alianza con el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC), con gran aceptación en el norte del estado, principalmente en el municipio de Acuña, dónde actualmente encabezan el gobierno.

Los coahuilenses votarán por 25 diputados locales, 16 de mayoría relativa y otros nueve de representación proporcional, conocidos como plurinominales.

Otra de las coaliciones que se conformaron durante el actual proceso electoral consiste en la integrada por los partidos Morena-PT, que buscan consolidarse como una de las principales alianzas opositoras del estado.

En este proceso electoral participan los partidos PRI, PAN, Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano.

También figuran aquellos partidos que cuentan con registro estatal como Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Nuevas Ideas y México Avante Coahuila.

En las elecciones del año 2023, cuando los electores votaron por la renovación del Congreso y la gubernatura, los partidos PRI, PAN, y PRD compitieron juntos y obtuvieron “carro completo”, al conseguir las 16 diputaciones de mayoría.

Con lo cual, actualmente el Congreso del Estado está constituido de la siguiente manera: 16 diputaciones de mayoría, de las cuales 10 son del PRI, cinco corresponden al PAN y una más el extinto PRD.

Mientras que en las nueve de representación proporcional conocidas como plurinominales, Morena tiene cinco; mientras que PRI, PVEM, PT y UDC, cuentan con una cada uno.

En este panorama, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se declaró listo para el proceso electoral del 7 de junio donde se renovará el Congreso del Estado.

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente consejero del IEC, sostuvo que concluyó de repartir el material el martes 2 de junio.

Mientras que el 3 de junio pasado concluyó la campaña electoral, lo que permitirá a la ciudadanía razonar y pensar la intención de su voto.

Destacó que ya tienen todo listo y están coordinados con el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que los simulacros del Programa de Resultados Preliminares (PREP) permitirán hacer las correcciones previas en caso que se presenten anomalías el día de la jornada electoral.

¿Qué elige Coahuila este 7 de junio?

Los coahuilenses votarán para renovar un total de 25 diputaciones locales:

- 16 de mayoría relativa: voto directo en las urnas

- 9 plurinominales: representación proporcional

Composición actual del Congreso de la entidad Elaboración propia

En 2023, la alianza PRI-PAN-PRD obtuvo carro completo en los distritos de mayoría.

En alianza con Unidad Democrática de Coahuila (UDC), el PRI busca refrendar su liderazgo y mantener a Coahuila como su principal bastión nacional.

Morena - PT: Coalición que busca consolidarse como la principal fuerza opositora en el estado.