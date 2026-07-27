Crisis de ansiedad detiene audiencia contra Danna Yanina, joven ligada a muerte de Dafne

La audiencia inicial contra Danna Yanina “C”, acusada de estar involucrada en el feminicidio de la menor Dafne, fue suspendida la noche de este lunes 27 de julio luego de que la detenida sufriera una crisis de ansiedad.

Poco antes de las 20:00 horas, el juez de control del Centro Integral de Justicia de Altamira, en Tamaulipas, otorgó un receso en las diligencias por motivos de salud.

Momentos después, Danna Yanina fue custodiada por elementos de la Guardia Estatal para ser trasladada al Centro de Ejecución de Sanciones, donde recibiría atención médica.

Ophir Cruz Melo, padre de la acusada, explicó que su hija comenzó a sentirse mal tras 12 horas de diligencias -que ya habían tenido dos pausas previas-.

Detalló: “Mi hija se sintió mal, tuvo una crisis nerviosa un poco delicada y recibió asistencia médica. La juez consideró que no era pertinente continuar porque presentaba ansiedad y por eso se suspendió”

El padre explicó que la audiencia se reanudará este martes a las 08:00 horas y confió en que el proceso se resuelva antes de que se cumplan las 144 horas: “Le dije que tuviera fuerzas, que todos estamos con ella. Estamos a unas horas de salir adelante y de que pueda irse a casa”, expresó.

Por otra parte, Lisset Alejandra Flores García, asesora jurídica de la familia de la víctima, se limitó a declarar que estarán presentes a las 8 de la mañana y resolverán la situación legal. Advirtió que por indicación de la juez no divulgarán más actividades que se realicen en las diligencias.

Denuncia de abuso y señalamientos de la defensa

Durante la jornada, la madre de Danna Yanina, Josany, denunció que su hija fue víctima de abuso sexual cuando tenía 17 años, presuntamente dentro de la misma academia militarizada Doenitz, donde ocurrieron los hechos que se investigan.

Tiene ansiedad, no quiere comer. Cuando me contó que la violaron, ese desgraciado la hizo decir: ‘mamá, quiero estar muerta porque no valgo nada y me acusan de algo que no hice’. Yo le creo a mi hija”, relató la mujer.

Josany aseguró que hay más niñas que también fueron víctimas de abuso y que, tras rescatar a su hija y conocer todos los problemas que arrastraba, intentaron presentar una denuncia, pero no se las recibieron.

Al día siguiente, cuando regresaron, se realizó la captura de Danna Yanina.

Por otra parte, Ophir Cruz Melo afirmó que la Fiscalía del Estado presentó una imputación, pero hasta el momento no se han mostrado pruebas directas de la participación de su hija: “No hay señalamiento directo. Es una suposición. Si ella estuvo en el área, pues fueron muchos; ahí estuvieron niños, adultos y hasta un perro. Esa fue la imputación de la Fiscalía”, cuestionó.

Receso para el director y la instructora del plantel

En el mismo centro de justicia también se llevó a cabo la audiencia inicial contra Jorge Luis “P”, director del plantel, y Estrellita “M”, instructora y supervisora.

Tras 16 horas de diligencias, el agente del Ministerio Público formuló la imputación y expuso los datos de prueba con los que sustenta la solicitud de vinculación a proceso.

Los abogados defensores solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que la juez fijó la continuación de la audiencia para el próximo 30 de julio por la mañana.

Protesta en el puente Tampico

Cerca de las 16:30 horas, de este mismo lunes alrededor de 50 personas se reunieron en el Barco Museo del Niño para exigir justicia por Dafne.

Durante un par de horas caminaron por el puente de Tampico hasta llegar a territorio veracruzano, donde por momentos bloquearon el tráfico vehicular.

A la manifestación acudieron madres de familia con sus hijas.

La mayoría apoyaba a la familia de Dafne, aunque otras, como Natalia, una joven asistente, marchaban en favor de Danna Yanina al considerar que también es víctima.

Como mujeres siempre nos debemos apoyar. Tal vez ellas fueron torturadas o presionadas. Debemos luchar tanto por Danna como por Dafne”, opinó.

Dafne, de 13 años, acudía a un curso de verano en la academia militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, cuando ocurrieron los hechos que derivaron en su feminicidio.