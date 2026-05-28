Partido Verde presenta Pacto por Coahuila para fortalecer transparencia

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó el “Pacto por Coahuila”, una declaratoria de conducta ética con la que busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en la entidad.

La iniciativa fue presentada como parte de la agenda integral “Hábitat Coahuila”, encabezada por Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional de Elecciones del Partido Verde, y José Refugio “Cuco” Sandoval, secretario de Organización del partido en Coahuila.

El documento establece compromisos relacionados con cero corrupción, transparencia patrimonial, rendición permanente de cuentas, cercanía con la ciudadanía y combate a prácticas que afecten la confianza pública.

Durante el encuentro, Arturo Escobar aseguró que la política debe ejercerse con ética, responsabilidad y transparencia, por lo que el Partido Verde impulsa perfiles preparados y cercanos a la población.

Señaló que la confianza se construye con hechos, con rendición de cuentas y con representantes que escuchen y atiendan de manera permanente a la gente.

En el evento participaron las candidatas y los candidatos Areli Flores, del distrito 12; Yolia Vitela, del distrito 13; Zuly Martínez, del distrito 14; Limbar Valdés, del distrito 15, y Alex Martínez, del distrito 16, quienes refrendaron su compromiso de impulsar instituciones más transparentes y mejores oportunidades para las familias coahuilenses.

El Partido Verde afirmó que con esta estrategia busca consolidar una agenda enfocada en el bienestar social, la integridad pública y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en Coahuila.