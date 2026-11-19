Será hasta finales de enero del próximo año cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) cuente con una presidencia permanente. El proceso se alargó debido a la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional ante el Tribunal Electoral, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Advirtió que se esperará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se acatará en tiempo y forma.

Si el Tribunal Electoral en los días que tenga por resolver mandata que emitamos la convocatoria como creo es previsible. En enero tendremos nueva presidenta de acuerdo con los plazos. Este enero, final, digo, sumen 28 días más 30, 58, más o menos es la fecha que yo calculo”, afirmó.

A pesar de que calificó la demanda interpuesta por como “protagonismo fugaz” de los panistas, de la cual, agregó, “ya se conoce cuál será el ordenamiento” el líder de la Jucopo advirtió que, con la determinación Acción Nacional de llevar a los tribunales una decisión que se pudo haber tomado en San Lázaro, le allana el camino a Morena para aplicar la mayoría calificada y nombrar a la sustituta de Guadalupe Taddei.

La demanda, entiendo, tiene efectos de protagonismo fugaz político, pero no tiene consistencia en un acuerdo que le sirva a la democracia. Puede servir ahorita mediáticamente y en la nota, pero díganme qué propósitos logrará?. Ninguno más que acelerar una decisión que se tomará como establece la ley y la Constitución. O sea, ya estoy atado a un consenso si el Tribunal ordena o mandata que se expida de inmediato la convocatoria”, afirmó en conferencia de prensa.

“Ellos ganaron”, agregó, al advertir que con la demanda, ganan incluso integrantes de la propia bancada de Morena que demandaban hacer el nombramiento vía aplanadora.

No culpo a nadie, es mi incapacidad de no poder llegar a un acuerdo. Pero ya está el hecho expresado y ya está la demanda de protección de derechos políticos de la ciudadanía en el tribunal (…) El acuerdo y el consenso ya no fue posible, como yo lo deseaba. Ahora yo tendré que hacer caso de la mayoría legislativa que coordino y muchos de ellos querían este escenario de aplicar la mayoría. Así es de que ellos ganaron”, precisó Monreal, quien asumió el “mea culpa” de la ruptura de la negociación.

A pesar de reconocer que se encuentra decepcionado por no haber logrado el consenso, el zacatecano negó que esté endureciendo el discurso. Insistió en que se mantendrá el diálogo, pero que deberá esperar la resolución Tribunal, que calificó “de acordenones”.

Ni siquiera ya tuve posibilidad de decir, no, no nos gusta esto. No, ellos acudieron al Tribunal ya. Por cierto, a un Tribunal que me alegra por una parte de que han ido al Tribunal de los acordeones a que no resuelvan un tema que lamentablemente no nos pusimos de acuerdo”, remarcó.

Insistió en que como implicado en la demanda y como presidente de la Jucopo, actuará en las próximas semanas conforme a los criterios jurídicos. “Si el Tribunal Electoral me ordena emitir la convocatoria, no se pudo construir el consenso, eso es obvio y no fue por nosotros, nosotros no acudimos al tribunal a que resuelva una diferencia, si yo digo que es un fugaz protagonismo de un día, pero no construimos el acuerdo, es por todos, no tengo ningún elemento de descalificación contra el PAN, ninguno”, remarcó.

Ruta procesal

Al trazar la ruta procesal, Ricardo Monreal indicó que la resolución del Tribunal podría llevarse hasta un mes, y se deberá sumar el tiempo constitucional para atender tanto la emisión de la convocatoria para conformar, primero el Comité Técnico de Evaluación y el proceso de selección y nombramiento de la sucesora de Guadalupe Taddei en la presidencia del INE.

La publicación de la demanda deberá publicarse dentro de las 72 horas posteriores a la presentación de la demanda. En las siguientes 24 horas, concluido el plazo de publicación, la Cámara de Diputados debe remitir a la Sala Superior la demanda original, las pruebas y demás constancias relacionadas, los escritos de terceros interesados —si los hay— y el informe circunstanciado, en las siguientes 24 horas.

Agregó que, una vez remitido el expediente a la Sala Superior, los magistrados determinarán si se da o no entrada para iniciar el proceso de dictaminación. A pesar de que, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) no establece un plazo para emitir el dictamen, dijo Monreal que sí hay precedentes, y el dictamen a la demanda interpuesta por Acción Nacional podría emitirse en unos 25 o 30 días.

Hay precedentes. Estos precedentes sobre más o menos la materia, es este de juicio, este otro son dos, tres, cuatro juicios y las sentencias se emitieron una en 29 días, otra en 15, otra en 26 días, dependiendo de la naturaleza, son días naturales, siguientes a la presentación de la demanda, lo que representa un promedio aproximado de 23 días, más o menos, que es lo que yo estimo, esa es mi estimación en razón de la experiencia que tengo”, dijo

No hay impedimento para emitir convocatoria

El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, insistió este jueves, en que confían en que se mantenga el diálogo, y se alcance consenso para emitir la convocatoria para nombrar a la sucesora de Taddei.

Enfatizó que no hay ningún impedimento para emitir la convocatoria, a pesar de que fue su propio partido el que presentó la demanda contra la Junta de Coordinación Política ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el retraso en la emisión de la convocatoria para designar a la nueva presidenta permanente del INE.