La circulación hacia el municipio de Guasave en Sinaloa, se encuentra obstruida por las unidades incendiadas como reacción a la captura de Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave.

Así los vehículos calcinados Especial

La mayoría de las unidades calcinadas se encuentran sobre la Carretera Internacional México 15, comenzando en la salida norte de Culiacán. También hay unidades incendiadas a la altura de los municipios de Mocorito y en Salvador Alvarado.

Por la Autopista Estatal Benito Juárez se encuentran unidades bloqueando desde el municipio de Navolato hasta Los Mochis, en el municipio de Ahome, obstruyendo la circulación a los automovilistas.

Así los vehículos calcinados

Las unidades fueron incendiadas para evitar la movilidad de las autoridades hacia el municipio de Guasave, en medio del operativo que llevó a la detención de “El Chapito Isidro”, uno de los principales aliados de “Los Mayos”, en su ofensiva contra los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Personal militar ha estado moviendo algunas unidades en sus recorridos de Culiacán a Guasave. Otras unidades han sido removidas parcialmente por maquinaria que se encontraba en las carreteras.

Así los vehículos calcinados

Algunos automovilistas, camiones de pasajeros y unidades de carga quedaron varados durante toda la noche, ya que estas unidades no les permitieron continuar su camino.

Otras carreteras locales también permanecen bloqueadas por unidades incendiadas. Las autoridades han pedido evitar el tránsito por carreteras hasta que los bloqueos queden completamente retirados.